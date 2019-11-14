《小傳日記》ＱＱ季績好失望，魚缸再挫心惶惶！

《小傳日記》有傳花旗國同神州嘅貿易談判喺農產品採購嘅議題上有分歧，但隔晚（１４日

）花旗國孖屐仍繼續創新高。香江呢邊朝早（１５日）嘅交通仲未恢復正常，各區仍有堵路，加

上大隻藍戰士ＱＱ（００７００）噚日放榜業績差過預期，拖累魚缸低開１２７點報２６４４４

點。孖屐早段曾出現反彈，最高見２６６０５點升３４點。不過，神州十點鐘公布多項重磅數據

，包括工業增加值、社會零售同固投都差過預期，魚缸開始回落。午後，傳出香江特首即將宣布

喺周末實施宵禁令，雖然事後有澄清是誤傳，但孖屐跌幅擴大，最低見２６２０３點跌３６７點

。最終，魚缸收報２６３２３跌２４７點，跌幅近１巴仙。主板成交７４４﹒５４億銀減少近６

巴仙。

國貨報１０４２７，跌９１點或近１巴仙

Ａ場上升，上證綜指報２９０９，升４點；深成指數報９７４６，升５８點，兩市成交

３８７８億人仔。

大隻藍戰士方面，ＱＱ第三季盈利按年跌一成三，加上阿里巴巴（０９９８８）就嚟落戶香

江，急挫逾２巴仙，報３１９﹒８銀，仲係全日表現最差嘅藍戰士。傳阿里今次集資額再度縮水

至最多１３４億美金，生發發（００３８８）軟２亳子，報２４２銀。本地多區包括中環繼續有

示威者快閃活動，大象（００００５）跌近１巴仙，報５７﹒９銀。ＡＩＡ（０１２９９）走低

近２巴仙，報７６﹒４銀。建行（００９３９）滑近半巴仙，報６﹒１８銀。神州移動（００９

４１）跌近１巴仙，報６１﹒２銀。



＊花旗大唱好瑞聲踢高高，政局未平息地產佬忐忑＊



手機設備佬今日普遍踢高，瑞聲（０２０１８）更加係全日表現最好藍戰士，因為花旗之前

話「孖屐」好似低估咗蘋果公司對瑞聲明年上半年嘅推動，所以升「他屐」一半到６６銀，最終

收漲近４巴仙，報５０﹒３銀。佢兄弟舜宇光學（０２３８２）都跟住起哄近１巴仙，報

１２４﹒４銀。富智康（０２０３８）上季持續經營上出現盈利２００２﹒９萬美金，而去年同

期仲蝕緊錢，所以全日都踢高近４巴仙，報１﹒１３銀。另外，比亞迪電子（００２８５）亦撐

實升近１巴仙，報１４﹒２４銀。丘鈦科技（０１４７８）升逾１巴仙，報１０﹒９２銀。

香江本周連日示範活動未有減少，缸友繼續追住掟，一眾地產佬都好忐忑，全線縮水。恆隆

地產（００１０１）撻低逾１巴仙，報１６﹒０６銀。新地（０００１６）跣低逾１巴仙，報

１０８銀。信置（０００８３）劈逾１巴仙，報１１﹒３２銀。恆地（０００１２）剎車近１巴

仙，報３６﹒９５銀。收租佬亦怕怕，太古Ａ（０００１９）大劈逾２巴仙，報６８﹒０５銀創

逾年半新低。領展（００８２３）畀麥格理、匯證、大和、高盛降「他屐」，今日撻低近２巴仙

，報７９﹒７５銀。九倉置業（０１９９７）剎車逾１巴仙，報４１﹒７５銀。



＊孖屐繼續弱資金棄醫藥，魚缸好濕滯食品佬咪制＊



香江最近示威及堵路活動愈來愈多，魚缸愈跌愈有，搞到啲資金都要拋棄醫藥佬啦。早排風

頭好勁嘅康哲藥業（００８６７）碌低３巴仙，報１１﹒６銀；中生製藥（０１１７７）輕輕跌

唔夠１巴仙，報１１﹒３銀；三生製藥（０１５３０）走低１巴仙，報１２﹒６４銀；綠葉製藥

（０２１８６）跳低１巴仙，報６﹒２銀；石藥（０１０９３）唱反調，走高１巴仙，報

２１﹒１銀。

個魚缸搞到咁，食品佬當然都散水啦。日清食品（０１４７５）再挫近４巴仙，報５﹒６９

元，七連跌累挫逾２０巴仙；旺旺（００１５１）跌接近１巴仙，報６﹒４１銀；維他奶（００

３４５）軟唔夠半個巴仙，報３２﹒３銀；康師傅（００３２２）噚日雖然有大行調高「他屐」

，但都跣低一格報１２﹒０２銀；統一（００２２０）六連跌之後就終於識停，逆市微升逾半個

巴仙，報７﹒５７銀。



＊神州推國策水泥向下壓，資金尋避險物管升勢現＊



話說最近國務院又有新策推出，包括降低部分基礎設施項目嘅最低資本金比例，即係想降低

搞基建嘅入場費；其次，呢類項目可以發行相關金融工具集資。水泥佬立即開心到彈起，早段都

曾經升過，但午後股價反而失守，海螺水泥（００９１４）微跌逾半巴仙，報４７﹒２５銀；華

潤水泥（０１３１３）尾市反彈逾半巴仙，報８﹒７７銀；山水水泥（００６９１）挫逾２巴仙

，報２﹒４７銀；亞洲水泥（００７４３）潛逾１巴仙，報９﹒５６銀；中建材

（０３３２３）跪低近１巴仙，報６﹒９８銀。

「孖屐」今日又跌到落貼近二萬六關，資金都搵避險產品，物管股一直都係缸友最愛，部分

仲有唔錯升幅，其中永升生活（０１９９５）升６巴仙，報４﹒９３銀；奧園健康

（０３６６２）都踢高近１巴仙，報６﹒３５銀；中海物業（０２６６９）微漲近半巴仙，報

４﹒９銀；綠城服務（０２８６９）漲逾１巴仙，報８﹒７４銀；雅生活服務（０３３１９）升

逾半巴仙，報２５﹒５銀。請請！



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