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即市新聞

14/11/2019 16:40

《真知灼見－溫灼培》澳元還可看上７０美仙嗎？

　　《真知灼見》據《華爾街日報》報道，中方貿易談判代表反對美方只不斷要求中國多買美國
農產品，並達成一個一面倒只符合美國利益的協議。上述報道，明顯反映出中美貿易談判出現了
阻滯，令人質疑雙方要於短期內達成階段性協議並不容易。受上述因素困擾，資金隨即轉返美元
及日圓避險，使這兩貨幣上升。相反，對中國經濟變化較敏感的澳元則有所回落，並跌穿６８美
仙的初步技術支持位置。

＊中國經濟數據增長偏低＊

　　事實上，利淡澳元的因素又何止中美貿易的問題。本周四（１４日），中國公布三個重要經
濟數字，分別是工業生產、零售銷售及固定資產投資等，全為１０月份數據。當中最值得留意是
由１至１０月份的固定資產投資按年比只有５﹒２％增長，是自１９９６年有記錄以來最低增幅
。至於工業生產及零售銷售兩數字，按年增長也分別只有４﹒７％及７﹒２％，兩者雖不算是甚
麼歷史低水平增幅，但仍是一個近數年十份偏低的增長數字。以澳洲經濟對中國的依賴，當中國
多個重要經濟指標轉弱，澳元匯價失支持也是完全可以理解。
　　澳元上周稍作突破６９美仙後便急速轉弱，這難免給予投資者對澳元前景一個很壞感覺。但
筆者沒有改變先前對澳元看好的大方向，這全是基於一個概念，就是相信在符合中美雙方利益的
大前提下，中美很大機會需要達成一個階段性貿易協議。一旦達成，整個市場氣氛便有機會扭轉
過來，屆時澳元攀上７０美仙甚至更高水平（當然要視乎中美能達成一個多大的和解協議）也不
是一個沒可能事情。

＊澳洲減息空間實在有限＊

　　倘撇除中美因素，現時澳元匯價水平也是實在偏低。相對美元又或相對歐元，甚至相對日圓
或人民幣，澳元現匯率水平均距離其十年低位不遠。也是說，澳元匯價已相當低，這不單是對美
元而言，對全球主要貨幣亦是如此。再者，澳洲官方息率現已降至０﹒７５％水平，過去澳洲央
行曾揚言不會仿傚歐日把息率降至負息情況下，往後能減息的空間也實在有限。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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