中國經濟數據遜預期，港股收跌２４７點報２６３２３，創一個月低

《經濟通通訊社１４日專訊》本港今日受示威活動影響，連續四日多區出現交通混亂，加上

騰訊（００７００）季績不如預期，港股今早低開１２７點報２６４４４點，未幾一度最多倒升

３５點，至２６６０６點，為全日最高位，隨後則受內地經濟數據差預期而令市況逆轉。

午後網上傳有關ＮＯＷ新聞台報導，特首將宣布用緊急法實施宵禁令，令港股跌幅繼續擴大

，最多挫３６７點報２６２０３點，再創一個月低。及後ＮＯＷ澄清並無作出相關報道，港股跌

勢才稍有減弱，最終恆指報２６３２３點，跌２４７點或跌０﹒９３％。主板成交

７４４﹒５４億元，按日減少近６％。國指報１０４２７點，跌９１點或跌０﹒８７％。

Ａ股兩市無太大變動，上證綜指收報２９０９點，升４點或升０﹒１６％。深成指收報

９７４６點，升５８點或升０﹒６１％。兩市成交合共３８７８億人幣，按日增７﹒９％。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒６％，報５７﹒９元；傳阿里巴巴集資額縮至最多

１３４億美元，港交所（００３８８）全日微跌０﹒０８％，報２４２元；騰訊上日公布業績欠

驚喜，亦遭摩通及法巴降目標價，全日挫２﹒３２％，報３１９﹒８元，為表現最差藍籌；友邦

（０１２９９）走低１﹒７４％，報７６﹒４元；中移動（００９４１）蒸發０﹒７３％，報

６１﹒２元。



＊本地地產、收租及銀行股受壓，領展創１０個月低＊



本地地產、收租股偏軟，新地（０００１６）跌１﹒２８％，報１０８元；恆地

（０００１２）軟０﹒８１％，報３６﹒９５元；新世界（０００１７）走低０﹒５７％，報

１０﹒４元；信置（０００８３）蒸發１﹒０５％，報１１﹒３２元；長實（０１１１３）跌０

﹒７６％，報５２元。

收租股方面，太地（０１９７２）軟０﹒６６％，報２２﹒５５元；領展（００８２３）挫

１﹒６６％，報７９﹒７５元，盤中低見７９﹒６元，創約十個月低；港鐵（０００６６）走低

１﹒３９％，報４２﹒６元；希慎（０００１４）軟１﹒０１％，報２９﹒４元；九倉

（００００４）蒸發０﹒６５％，報１８﹒２２元；九置（０１９９７）跌１﹒１８％，報

４１﹒７５元。

中環中午再有快閃活動，畢打街至干諾道中皆有大批市民聚集，高叫口號，亦有人堵路。本

地銀行股捱沽，中銀（０２３８８）跌１﹒４８％，報２６﹒５５元；東亞（０００２３）挫１

﹒９９％，報１７﹒７６元；恆生（０００１１）滑１﹒６６％，報１５９﹒８元；大新銀行（

０２３５６）軟０﹒５１％，報９﹒７２元；渣打（０２８８８）則微升０﹒１４％，報

７０﹒８元。

綜合企業股普遍向下，長和（００００１）挫１﹒７２％，報７１﹒４元；光大控股

（００１６５）軟２﹒０４％，報１２﹒５元；信德集團（００２４２）跌０﹒３２％，

報３﹒１６元；中信股份（００２６７）挫２﹒３％，報１０﹒１８元；不過，復星國際

（００６５６）漲１﹒５２％，報１０﹒７２元，為全日表現最佳國指股。



＊手機設備股逆市上揚，內需股捱沽潤啤領跌國指股＊



手機設備股大致向上，瑞聲（０２０１８）走高３﹒７１％，報５０﹒３元，為全日表現最

佳藍籌；舜宇（０２３８２）微升０﹒８１％，報１２４﹒４元；富智康（０２０３８）第三季

多賺約一成六，全日逆市漲３﹒６７％，報１﹒１３元；丘鈦（０１４７８）升１﹒１１％，報

１０﹒９２元；鴻騰精密（０６０８８）軟０﹒９６％，報３﹒０８元。

內需食品股沽壓大，日清食品（０１４７５）走低３﹒５６％，報５﹒６９元；旺旺

（００１５１）軟０﹒９３％，報６﹒４１元；潤啤（００２９１）挫２﹒８２％，

報４３﹒１元，為全日表現最差國指股；蒙牛（０２３１９）跌２﹒０１％，報２９﹒３元；頤

海國際（０１５７９）蒸發１﹒６３％，報５１﹒２元。

內險股隨市向下，新華保險（０１３３６）挫２﹒０１％，報３１﹒６５元；中再保

（０１５０８）走低２﹒３４％，報１﹒２５元；國壽（０２６２８）軟０﹒９６％，報

２０﹒５５元；太保（０２６０１）跌１﹒７％，報２８﹒９５元；中人保（０１３３９）無升

跌，報３﹒２３元；平保（０２３１８）軟０﹒３３％，報９１﹒１５元。

萬亞企業（０８１７３）今日復牌，全日瀉７９﹒２％，報０﹒１３元，為跌幅最大個股。

恩達（０１４８０）擬夥奧園（０３８８３）重建深圳廠房，前者全日急升４３﹒４５％，報２

﹒０８元，為升幅最大個股。（ｊｔ）

