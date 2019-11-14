《股金豐采－涂國彬》市場不穩定，美元續震盪

《股金豐采》中美貿易談判有新的不確定性，再次令投資者謹慎起來。原本雙方同意逐步取

消關稅的消息令投資者興奮，但很快特朗普出面否認。在其最新的演講中也沒有對貿易談判給出

新的消息，看來他自己都沒有十足的把握，投資者只能保持觀望。日圓作為避險資產，從９月開

始回吐漲幅，近期震盪為主，連續小幅上漲三日。市場情緒不穩定，一旦有進一步負面消息，日

圓可能隨時加速走高。



＊美元等待經濟數據＊



美匯指數沒能等到貿易談判的新消息短線則維持震盪，暫時重拾５０日線，能夠企穩９８水

平。對於貨幣政策，特朗普維持一直以來的態度，繼續抨擊美聯儲降息太慢。而美聯儲還將把重

點放在經濟數據上，以此來衡量未來政策方向，而周內ＣＰＩ?ＰＰＩ以及零售銷售的表現值得

追蹤。目前美匯指數圍繞５０日線上落，做出調整，好在上行趨勢還沒有完全被破壞。歐元從

１１月起沽壓明顯增加，跌穿１００和５０日線，目前或圍繞１﹒１水平震盪，該水平的支持未

必強。



＊人民幣跌穿７＊



人民幣從１０月上旬開始加速走高，１１月第一周就升破７水平，但在貿易談判前景不明下

，人民幣又在本周重新跌穿７，離岸人民幣已經連續下跌三日至７﹒０２４２。



＊紐央行未減息＊



新西蘭央行意外宣布不減息，維持利率不變。紐元原本從１１月來面對壓力回落，有意測試

０﹒６３的支持，不過在不降息的消息下，紐元在１１月１３日早段就轉升，動能增強，升破

５０日線，技術指標改善，突破０﹒６４水平。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

