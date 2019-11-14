《鍾之日記》內地數據弱，ＱＱ績後跌

《鍾之日記》１１月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



內地１０月工業、消費及固定投資數據均遜預期，１０月工業增加值比上月大幅降１﹒１個

百分點至增４﹒７％，低於預期的５﹒４％，前１０月固定資產投資增速５﹒２％並創出紀錄新

低，１０月社會消費品零售總額同比增速７﹒２％，低於市場預期的增７﹒９％，創半年新低。

國家統計局新聞發言人劉愛華承認，１０月一些指標受短期因素的影響出現了波動。但從判

斷宏觀經濟常用的四個方面，即增長、就業、物價以及國際收支來看，總體上經濟運行繼續保持

總體平穩。對全年經濟保持穩健發展有信心。



＊宵禁傳聞，拖累恆指＊



本港繼續受示威活動影響，連續四日出現交通混亂，教育局亦宣布全港學校繼續停課。港股

今早低開１２７點報２６４４４，騰訊（００７００）季績遜預期而走低、加上內地經濟數據差

預期而拖累，一度低見２６２８點挫２８５點。

午後網上傳出特首將宣布用緊急法實施宵禁令，官媒《環球時報》下午於英文版推特（Ｔｗ

ｉｔｔｅｒ）帳號發布消息稱，香港政府可能宣布周末宵禁（ｃｕｒｆｅｗ），導致恆指跌幅一

度擴至１﹒３％。惟至下午４點所見，上述推文已被刪除。

恆指最終收報２６３２３點，跌２４７點或跌０﹒９３％，創一個月新低。恆指在最近５個

交易日已跌去約１６００點。

今日主板成交７４４﹒５４億元，按日減少近６％。



＊二千九關又再失復得＊



滬深股市早盤受累數據均遜預期，導致權重金融股下跌，拖累滬指數度破功跌穿二千九關，

但多個行業板塊升幅擴大護盤，尤其是多個科技概念板塊強升，帶領滬指全日收升０﹒１６％，

報２９０９﹒８７點，深成指升０﹒６１％。人民銀行連續第１４日不開展逆回購操作，今日零

投放零回籠。全日兩市成交３８７８億元人民幣，按日增加７﹒９％。另外，外資今日通過陸股

通淨買入１２﹒１１億元Ａ股，中止連續兩日的淨流出。

中證監要求公募ＥＴＦ成立時，股東所換購的比例不能超過上市公司在該ＥＴＦ所跟蹤指數

的權重，同時換購股東要遵守中證監對於減持的相應規定，消息此前引發市場討論。上交所、深

交所昨晚（１３日）相繼發文穩定軍心，稱目前上市公司相關股東使用股票認購ＥＴＦ的行為，

不存在變相減持、違規減持的情形，所以換購操作對二級市場影響較小。



＊騰訊季績遜預期，資金流走等阿里＊



股王騰訊（００７００）昨天公布季績，受投資減值拖累，第三季度純利約２０３﹒８２億

人幣，按年跌１３％，遜市場預期；非通用會計準則（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利則按年升２４％

至２４４﹒１２億人幣。而首９個月，純利約為７１７﹒２８億人幣，按年上升１１％。

第三季度網絡遊戲收入２８６億元人幣，按年增加１１％，智能手機遊戲收入總額按年增長

２５％至２４３億元人幣。而廣告業務方面，騰訊媒體廣告收入為３７億元，按年下降２８％，

集團解釋，由於內容排播的不確定性導致視頻招商廣告收入下跌所致。社交及其他廣告收入按年

上升３２％。金融科技及企業服務收入按年增長３６％。

交銀國際發表研究報告指，騰訊的收入增長遜該行預期２％，其中部分被快速增長的雲業務

所抵銷。該行下調其目標價，由４０３元下調至４０１元，維持「買入」評級。

騰訊亦遭多家大行削目標價，摩通由４５０元大幅下調至４１５元，評級則維持「增持」；

法巴亦將其目標價，由４１０元下調至４００元，評級維持「跑贏大市」。

內地另一科網龍頭－－阿里巴巴，在港交所上載聆訊後招股文件。招股文件顯示，截至今年

９月３０日止３個月，阿里收入按年升４０％至１１９０﹒１７億人幣，淨利潤７０７﹒４８億

人幣，按年升５１％，經調整ＥＢＩＴＤＡ增加 ３９％至３７１﹒０１億元人幣。每股收益約

１﹒６４元人幣。

《路透社》引述消息報道，阿里上市集資額多次縮水，料減至最多１３４億美元，折合約

１０５２億港元。而《證券時報》引述消息報道，阿里巴巴希望今次香港上市股價定價區間在每

股１８０美元左右，定價將於下星期確定。阿里巴巴美股最新收市價每股１８６﹒７１美元。若

按照此前阿里巴巴股價１拆８回港上市計算，股價大約每股１６７港元。

雖然阿里巴巴似乎不會在港「打折」上市，但其業績增長比騰訊靚仔，而阿里上市後「染藍

」是遲早的事，市場資金或將預留抽阿里。同業騰訊績差即遭沽套現，失守３２０元，收跌２﹒

３％，為表現最差的藍籌。



＊３６１度驚換核數師，引爆財政緊張疑雲＊



３６１度（０１３６１）公布，畢馬威會計師事務所上日起辭任該公司核數師，主要因為雙

方未能就截至今年底財政年度的審計服務費達成共識。公司已經委任「大華馬施雲」為新任核數

師，填補臨時空缺。外界擔心３６１度財政出現問題，甚至連聘用核數師的價錢都要節省，引發

市場恐慌。３６１度今日一度洗倉式暴跌超過３８％，低見０﹒９９元，但盤中慢慢拾回部分跌

幅，最終全日跌１５﹒６％，報１﹒３５元，失百天線（１﹒４９８元）。

３６１度截至６月底止中期業績顯示，錄得純利３﹒６７億元人民幣，按年升９﹒６６％；

基本每股盈利１７﹒８分人民幣；派中期息８﹒２港仙及特別息１﹒１港仙，相當於總派息比率

為４６﹒２％。

３６１度屬於港股市場上的「福建幫」，李寧（０２３３１）、安踏（０２０２０）、特步

（０１３６８）等體品股，均在福建發家，屬於一榮俱榮的難兄難弟關係。李寧今日跌２﹒１％

，安踏跌１﹒１％，特步則跌１﹒８％。

福建幫的一個特點，是近年一直和各種沽空報告作鬥爭。如李寧曾被渾水指出，其控制號稱

獨立經營的供應商及經銷商，用以粉飾財務數據；另一家沽空機構ＧＭＴ則直斥，福建體育用品

大多都是騙子公司。盡管爭議多多，但這些福建幫一直未遭到證監會的注意。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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