《投資心得－潘鐵珊》中行非利息收入增長不俗，營運指標持續改善

《投資心得》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）：截至今年九月底止第三季營

業收入４１６８﹒６億元（人民幣．下同），按年升１０﹒９％，而股東應享稅後利潤同比增長

５﹒２％，至１５９５﹒８億元，表現尚算平穩。

不良貸款率亦趨穩定至１﹒３７％，較上年末下降０﹒０５個百分點。淨利息收入同比增長

５﹒１％，增長不俗，主要受惠於生息資產規模的增長。而集團在資產質量方面亦趨改善。截至

去年底的不良貸款撥備覆蓋率為１８２﹒２％，比上年末上升０﹒２７個百分點。



＊海外業務貢獻度高，盈利能力領先同業＊



值得留意集團實現非利息收入９５０億元，同比增長２０﹒２％，是由於積極把握消費金融

的發展和保險市場回暖帶來的機遇，加大信用卡、互聯網支付、代理保險等多方面的業務拓展，

使得該等非利息收入取得較好增長。而集團外匯衍生交易收益同比有所增加亦是非利息收入增長

原因之一。

中行積極推進綜合金融和國際化業務，提升競爭優勢，在海外業務來說已是比同業走得前。

在海外商業銀行業務方面，集團於去年上半年實現稅前利潤４８﹒１億美元，對集團利潤的貢獻

度為２１﹒３％，不論在經營規模、盈利能力和國際化業務佔比方面均為國內領先。

除此以外，集團提出以科技引領數位化發展戰略，不但能協同線上線下且極致用戶體驗，更

重要的是透過構建數位化銀行智能控制風險管理，實現內在價值的提升。整體來說，集團自身營

運指標有改善，預計未來能夠維持現時業績的穩定增長。可考慮於現價買入，上望３﹒７元，跌

穿３﹒１元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（本欄逢周四刊出）

