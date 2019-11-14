【國務會議】李克強聽取江蘇「３．２１」爆炸事故調查情況匯報

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院總理李克強１３日主持召開國務院

常務會議。聽取江蘇響水天嘉宜化工有限公司「３．２１」特別重大爆炸事故調查情況匯報和責

任追究審查調查工作情況通報，部署對安全生產，尤其是危險化學品生產管理等問題開展專項整

治。

會議指出，３月２１日江蘇響水天嘉宜化工有限公司發生特別重大爆炸事故，導致重大人員

傷亡和財產損失，後果十分嚴重。經調查組最終認定，這是一起特別重大生產安全責任事故，暴

露出有關地方和部門落實安全生產職責不到位、管業務與管安全脫節、對非法違法行為打擊不力

和企業主體責任不落實、違法違規、誠信缺失等突出問題。對負有直接責任、監管責任、領導責

任等所有責任人都要依法依規依紀嚴肅追責和懲處。



＊全國開展危化品安全專項督查＊



會議部署國務院安全生產委員會辦公室和應急管理部會同有關部門，組織力量對江蘇省安全

生產尤其是危化品生產管理等問題依法依規開展專項整治，加強督導，確保整出成效。同時要在

全國開展危化品安全專項督查，各地要嚴格開展自查自糾，切實消除生產、儲存、運輸、廢棄處

置等各環節安全隱患。

會議強調，要始終堅持安全第一，壓緊壓實安全生產責任。要從這次慘痛事故中吸取教訓，

舉一反三，加快建立長效機制，在強基礎、固根本上下功夫，在抓安全標準規程每個環節責任落

實上下功夫。健全涉及危化品安全相關部門監管協作和聯合執法機制，加快制定修訂相關法律法

規，對導致重大事故的主觀故意違法行為加重處罰。要堅持新發展理念，遏制盲目無序違規發展

現象，促進行業升級、提升發展水平。

