《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》北京市１２日確診兩例由內蒙古輸入型的
鼠疫患者後，目前一名患者病情穩定，另一名患者病情危重，但未進一步惡化。
北京市衛生部門稱，已立即啟動突發公共衛生應急機制，成立了市政府分管領導牽頭、衛生
健康等相關部門參加的指揮機構，並與內蒙古自治區衛生健康委密切協作，全力做好醫療救治和
防控工作。從三級醫院、疾控中心和中醫院等單位抽調了１１名專家組成市級醫療救治專家組，
開展指導和咨詢工作。
中國法定傳染病分為甲、乙、丙三類，甲類傳染病包括鼠疫和霍亂。
14/11/2019 08:43
【駐京專電】鼠疫患者一名病情危重，一名病情穩定
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》北京市１２日確診兩例由內蒙古輸入型的
鼠疫患者後，目前一名患者病情穩定，另一名患者病情危重，但未進一步惡化。
北京市衛生部門稱，已立即啟動突發公共衛生應急機制，成立了市政府分管領導牽頭、衛生
健康等相關部門參加的指揮機構，並與內蒙古自治區衛生健康委密切協作，全力做好醫療救治和
防控工作。從三級醫院、疾控中心和中醫院等單位抽調了１１名專家組成市級醫療救治專家組，
開展指導和咨詢工作。
中國法定傳染病分為甲、乙、丙三類，甲類傳染病包括鼠疫和霍亂。
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