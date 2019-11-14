  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/11/2019 08:43

【駐京專電】鼠疫患者一名病情危重，一名病情穩定

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》北京市１２日確診兩例由內蒙古輸入型的
鼠疫患者後，目前一名患者病情穩定，另一名患者病情危重，但未進一步惡化。
　　北京市衛生部門稱，已立即啟動突發公共衛生應急機制，成立了市政府分管領導牽頭、衛生
健康等相關部門參加的指揮機構，並與內蒙古自治區衛生健康委密切協作，全力做好醫療救治和
防控工作。從三級醫院、疾控中心和中醫院等單位抽調了１１名專家組成市級醫療救治專家組，
開展指導和咨詢工作。
　　中國法定傳染病分為甲、乙、丙三類，甲類傳染病包括鼠疫和霍亂。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態14/11/2019
威尼斯大漲潮1.87米高 至少2死
生財有道13/11/2019
盈富基金20年，1萬變3.6萬
生財有道13/11/2019
技術領先國內同業 吉利汽車有運行
剖析天下13/11/2019
大馬經濟前景 有望改善
國際動態13/11/2019
山火波及悉尼邊陲 「疏散已太遲」
接通華為12/11/2019
新一代旗艦 HUAWEI Mate30 及 Mate 30 Pro 火熱登場　HUAWEI ID是開通HMS服務的重要一環！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金