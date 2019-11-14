《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，９月末，規模以上工業
企業資產負債率為５６﹒９％，同比下降０﹒３個百分點。商品房庫存減少，１０月末，全國商
品房待售面積４９３２３萬平方米，同比下降６﹒６％，比９月末減少２３萬平方米。企業單位
成本費用比年初繼續下降。短板領域投資增加，１－１０月份，生態保護和環境治理業、環境監
測及治理服務投資同比分別增長３７﹒４％、３２﹒７％，分別快於全部投資３２﹒２、
２７﹒５個百分點。
14/11/2019 10:45
【聚焦數據】統計局：規模以上工業企業資產負債率降至５６﹒９％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，９月末，規模以上工業
企業資產負債率為５６﹒９％，同比下降０﹒３個百分點。商品房庫存減少，１０月末，全國商
品房待售面積４９３２３萬平方米，同比下降６﹒６％，比９月末減少２３萬平方米。企業單位
成本費用比年初繼續下降。短板領域投資增加，１－１０月份，生態保護和環境治理業、環境監
測及治理服務投資同比分別增長３７﹒４％、３２﹒７％，分別快於全部投資３２﹒２、
２７﹒５個百分點。
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