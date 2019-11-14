《思前想後－郭思治》港股失守５０天線，或再陷入另一個中期調整

《思前想後》港股今年之高位為４月１５日之３０２８０點，其後在沽壓主導下進入中期調

整浪之中，而恆指亦跌穿各組常用之平均移動線，最後更於８月１５日低見２４８９９點，即大

市共反覆急回達５３８１點，而運行之時間亦達１６周。由於運行周期及累積跌幅均已可滿足一

中期調整之所需，故大市終在技術超賣下出現反彈，並自該低位２４８９９點開始反彈。



＊漸擺脫續尋頂趨勢，稍有沽壓令跌勢加劇＊



其後恆指先後收復各組常用之平均移動線，故形態上該屬一中期反彈，而恆指亦一度升至

１１月７日之高位２７９００點。即是說，大市經歷１１周之輾轉反彈後，累積之升幅已達

３００１點，相對前中期調整為５３８１點計，大市已回補跌幅之５５％。單從技術上看，不論

反彈所運行之時間及累積升幅，該已可滿足一中期反彈之所需矣，故大市出現高台回調及消化乃

正常現象，問題是大市會持續反覆或開始進入另一個中期跌浪而已。

大市自踏進１１月份之中旬後，形勢上已明顯逆轉，由於恆指於（１１日）已一度低見

２６８３０點，即相對本月１日低位２６８００點計僅差３０點而已，論形勢當屬欲試底之弱態

。更甚的是，以當日恆指收報２６９２６點計，即其時不論日中高位及收市均已跌穿２５０天線

（２７４２３點），１０天線（２７２８１點），１００天線（２７０１１點）及２０天線

（２６９９９點）。

單從技術上看，大市不但已漸擺脫續尋頂之趨勢，且只要沽壓再稍作主動，恆指跌勢會進一

步加劇，昨日更低見２６４６５點，跌穿本月１日之低位２６８００點兼創一個月新低，亦同時

表示１１月份之港股已逆轉成先高而後低，更失守５０天線（約在２６６２１點附近），此關再

失，或反映整個大市會再陷入另一個中期調整之中。



＊本港經濟不振，近兩季大市成交持續萎縮＊



目前香港之社會事件越演越烈，情況實令人擔心，其中以本港之旅遊業最深受打擊，酒店業

、零售業、餐飲業均受影響，事件再糾纏下去，不但本港經濟於第二、三季已屬負增長，估計第

四季及明年首季亦不會有好轉。至於金融市場暫似不太受影響，但如本港經濟持續不振，最後定

必打擊投資者信心，此點可從近兩季股市之成交金額持續萎縮可見一斑。

１１月份之股市之形態已扭轉成先高而後低，恆指高位為７日之２７９００點，昨日更一度

低見２６４６５點，即在短短５個交易日內，累積之跌幅已達１４３５點，論幅度當不算少。不

過，一個月之高低位是不該同時出現於５個交易日內，故只要先高後低之形態不變，本月之低位

該在本月下旬才出現，即更低之指數該在稍後才出現。由於目前中美貿易糾紛再次不明，加上本

港之社會事件持續升溫，故整個大市在較保守之氣氛主導下，１１月之股市該仍會處於反覆欲試

低位之弱態中。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

