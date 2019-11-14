《輪證高清－孫明哲》認清投資目標，以槓桿篩選產品更合適

《輪證高清》承接上一篇文章，我們提到窩輪市場透明度高，有很多公開的數據及資訊，投

資者如果能夠適當利用這些數據及資訊，就能更有效作出合理的投資決定。上文亦指出若單以成

交去選擇窩輪，就只能集中注意在少數的產品身上，而忽略其他價格更具競爭力的產品。除了以

成交選擇窩輪之外，其實還有其他方法去尋找合適市況以及更能平衡風險及回報的產品。本欄以

「高清」為名的原意就是希望以客觀數據作出分析，從而透視出最佳的投資選擇。



以騰訊（００７００）認購證為例，其實可「分組」歸類成不同的行使價及到期日組別，而

每個組別當中的產品行使價及到期日都是非常相近的。一組行使價及到期日相若的窩輪，即表示

其風險（即到期日時能否到達目標行使價的機會）大致相若。但投資者要留意，即使是條款相若

的產品，價格亦可能有明顯的差異。以上周二（８日）的數據為例，行使價３６５元附近、明年

３至４月到期為市場上成交最活躍的條款，屬於中年期輕微價外、適中的條款，當中有４隻相近

的認購證可供選擇。投資者可以留意到４隻產品在價格上有明顯的差別，價格差距可高達接近２

０％，而當中槓桿最高或價格最具競爭力的並不是成交最高的一隻，那投資者應該選擇成交最高

還是槓桿最高的一隻產品呢？（注：換股比率俱為１００）



編號 行使價 到期日 價格 實際槓桿 成交金額

（元） （倍） （千元）

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２９１５２ ３６５﹒２ ２０２０－０３－２６ ０﹒１１１ １０﹒１ １９４

１９６５１ ３６５﹒０ ２０２０－０４－０２ ０﹒１１４ ９﹒９ １８５６

１１５８２ ３６５﹒２ ２０２０－０３－３１ ０﹒１２２ ９﹒５ ４７０３１３

２５８９１ ３６５﹒２ ２０２０－０３－３１ ０﹒１３１ ９﹒０ １３１

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資料來源：高盛認股證牛熊證網站，截至２０１９年１１月５日



我們認為較理性的做法是應該利用槓桿去選擇產品。在行使價及到期日相若的情況下，即是

風險都相若的情況，價格較低的產品提供較高的槓桿，因為槓桿的公式是相關資產價格╱（認股

證價格ｘ轉換比率），再乘以對沖值會得出實際槓桿。在相關資產價格及轉換比率均一樣，以及

對沖值在相若條款的產品相差不會太大之下，認股證價格就成為實際槓桿出現異別的最大因素，

所以認股證價格愈低、產品的實際槓桿會愈高；而槓桿愈高，產品的潛在回報亦會愈高。投資者

在面對相若風險的情況下，以較高槓桿亦即較高潛在回報的產品作投資是較理性的做法。另一方

面，高成交並不會為產品帶來較高的潛在回報，同時亦不能確保是競爭力最高的產品，有投資者

會認為成交高代表產品的流通量足夠，需要時會較容易沽出，但其實認股證市場是實行莊家制度

，發行商需要委派流通量提供者為產品報價，而報價的數量以及買賣差價是有所規定的；一般而

言，發行商都會為產品積極開價以保持競爭力。再者，現時高成交的產品亦不能保證往後有同樣

的成交或流通量，投資者反而應該追求更能持續穩定報價的發行商而非短時間高成交但不穩定報

價的發行商。



當然，投資者有權選擇以自己認為合理的方法揀產品，但多做產品比較，多點了解市場產品

選擇，對自己是百利而無一害的。如果投資的目標是為了追求理想回報，以槓桿去篩選產品，找

出潛在回報最高的選擇，又是不是最理性、最合適的方法呢？

《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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