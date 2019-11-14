【政策解讀】資本金新政實施，分析：撬動更高槓桿支持基建投資

《經濟通通訊社１４日專訊》繼允許專項債作資本金後，內地資本金制度又迎重大改革。昨

日（１３日）召開的國務院常務會議決定，一是降低部分基礎設施項目最低資本金比例；二是基

礎設施領域和其他國家鼓勵發展的行業項目，可通過發行權益型、股權類金融工具籌措資本金，

但不得超過項目資本金總額的５０％。分析認為，上述安排將提高社會資本的投資能力，也有利

於促進資金實力較弱的民營企業發展。

光大證券首席宏觀分析師張文朗表示，基建投資資本金比例下調後一般在３－４月時間內對

基建投資的支撐作用會顯現。但不同行業受需求影響不同，因為現實中很難區分多少歸因於資本

金比例下調，多少歸因於資本金本身的變化，以及其他資金來源的變化。

本次國務會議還提出，基礎設施領域和其他國家鼓勵發展的行業項目，可通過發行權益型、

股權類金融工具籌措資本金，但不得超過項目資本金總額的５０％。國家發改委ＰＰＰ專家張宇

表示，這有兩種理解方式。一是將基建項目未來的收益權通過資產證券化方式融來的資金作為資

本金；二是基建項目的項目單位及股東可以通過產業基金等各種方式籌集資本金。



＊撬動更高槓桿支持基建投資＊



固定資產投資項目資本金制度從１９９６年開始建立，此前有過４次調整。２０１５年９月

調整後，中國基建項目資本金比例大多在２０％以上。本次國務院常務會議為第五次調整資本金

比例，要求降低部分基礎設施項目最低資本金比例，將港口、沿海及內河航運項目資本金最低比

例由２５％降至２０％。

對補短板的公路、鐵路、城建、物流、生態環保、社會民生等方面基礎設施項目，在投資回

報機制明確、收益可靠、風險可控前提下，可適當降低資本金最低比例，下調幅度不超過５個百

分點。換言之，如果公路、鐵路項目滿足上述要求，資本金比例可以低至１５％。

大岳咨詢董事長金永祥表示，如果原來某個行業的資本金比例為２０％，下調５個百分點後

變成１５％，如果再通過發行金融工具籌集一半的資本金，那麼項目單位自有資金只需要

７﹒５％就夠了。今年以來，雖然專項債發行規模增加至２﹒１５萬億元人民幣，但隱性債務管

控從嚴，基建投資增速處於５％以下的低位。資本金下調後，同樣的資本金可以通過撬動更高的

槓桿來支持基建，進而助推基建投資增速企穩回升。（ｗｌ）

