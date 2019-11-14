【台灣選戰】宋楚瑜料獲郭台銘陣營加持，成藍營韓國瑜絆腳石

《經濟通通訊社記者楊英傑１４日報道》在台灣，總統戰局仍然混沌之際，親民黨總統參選

人宋楚瑜決定攪局，昨日（１３日）宣布參選。盡管這位政壇老將曾在三屆總統選舉中落敗，被

指是「資深陪跑者」，可是其本人的政治影響力絕對不可小覷。宋楚瑜此次參選，最大的武器就

是獲得鴻海掌門人郭台銘的加持，宋昨日宣布，不分區立委名單將會有郭台銘的「影子」，傳聞

其人選包括永齡基金會正副執行長劉宥彤和蔡沁瑜。

郭台銘此前曾是國民黨元老「欽點」的總統人選，卻在初選中被橫空出世的民粹派政治人物

韓國瑜擊敗，引發黨內震動。郭台銘此前盛傳以獨立身份參選總統，因此和國民黨鬧翻，結果郭

自行宣布退黨。外界分析，郭若真的與宋楚瑜合流，並打出「第三勢力」牌，很可能將分薄藍營

韓國瑜的票源，對總統選情造成決定性影響。

蔡沁瑜昨日出席了宋楚瑜的參選記者會，他讚賞宋楚瑜「很能做事、願意做事，並把事情做

好」，並稱郭台銘對宋參選樂觀其成，郭陣營不排斥幫宋站台。蔡沁瑜又表示，希望政治傾向泛

藍的郭粉，可以集中力量把政黨票投給親民黨。



＊宋楚瑜：香港「一國兩制」模式沒吸引力＊



宋楚瑜今日出席活動後接受傳媒訪問，他談到對「一國兩制」看法時指出，香港模式在台灣

沒有任何吸引力，台灣有台灣的需要，「馬照跑，舞照跳，在台灣沒有吸引力。」他表示，台灣

要「票照投、網照上，人民到大陸錢照賺，菩薩照拜，禱告照做」，但是最重要的是不形諸於暴

力，公開罵總統、副總統不會被關起來，強調這才是台灣自由社會的可貴。（ｚｚ）

