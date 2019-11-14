【數據解讀】１０月固投增速創紀錄新低，華泰：基建明年首季發力

《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局周四公布的１０月工業、消費和投資數據均遜預期

，其中前１０月固定資產投資增速５﹒２％並創出紀錄新低，１０月社會消費品零售總額同比增

速７﹒２％亦創半年新低。華泰證券宏觀分析師孫歐點評指，當前經濟基本面仍面臨下行壓力，

穩住經濟基本面仍是最重要的經濟工作任務。２０２０年是全面建成小康社會決勝之年，明年一

季度的政策刺激變量可能會較強，主要看好舊改、保障房建設等主題，拉動基建和「類地產」投

資，專項債發行力度可能超市場預期。

貨幣政策端，受當前通脹走高的約束，短期動用價格工具可能性不大，主要看好擴信用，明

年年初社融可能超預期放量。工業生產端，價格（ＰＰＩ）和盈利拐點可能在今年末至２０２０

年一季度。華泰認為企業盈利端仍在修復過程中，庫存周期有望在２０２０上半年切換到補庫階

段。

該機構又稱，基建投資明顯發力可能要到明年一季度，預計四季度工業生產維持較低增速。

今年四季度末或是ＰＰＩ同比的階段性低點。社零方面，汽車消費底部震盪仍有拖累，非汽車領

域下跌受「購物節效應」和通脹預期擾動。基於年末購物節促銷吸引，消費者主動延遲消費需求

。整體來看，消費仍有韌性。（ｗｌ）

