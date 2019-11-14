《經濟通通訊社１４日專訊》乘聯會數據顯示，１０月新能源乘用車銷量６﹒５萬台，同比
降４５％。乘聯會秘書長崔東樹撰文稱，新能源乘用車銷量低迷主要是由於６月底補貼退坡帶來
的銷售成本大幅上漲，購車消費需求不旺，疊加國六插混短缺的擾動。目前新能源市場仍持續處
於退坡後的持續調整期，疊加二手新能源車的低價衝擊，去年四季度爆發的純電動Ａ００級的持
續拉升現像在今年沒有出現，新能源車缺乏有亮點的細分市場拉動。（ｗｌ）
14/11/2019 15:07
【數據解讀】乘聯會：１０月新能源車銷售低迷，補貼退坡干擾大
《經濟通通訊社１４日專訊》乘聯會數據顯示，１０月新能源乘用車銷量６﹒５萬台，同比
降４５％。乘聯會秘書長崔東樹撰文稱，新能源乘用車銷量低迷主要是由於６月底補貼退坡帶來
的銷售成本大幅上漲，購車消費需求不旺，疊加國六插混短缺的擾動。目前新能源市場仍持續處
於退坡後的持續調整期，疊加二手新能源車的低價衝擊，去年四季度爆發的純電動Ａ００級的持
續拉升現像在今年沒有出現，新能源車缺乏有亮點的細分市場拉動。（ｗｌ）
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