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14/11/2019 10:00

【聚焦數據】首１０月全國固定資產投資增５﹒２％，低預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，首１０月全國固定資產
投資增５﹒２％，低於市場預期的５﹒４％，增速比１－９月回落０﹒２個百分點。從環比速度
看，１０月份固定資產投資（不含農戶）增長０﹒４％。其中，民間固定資產投資２９１５２２
億元（人民幣．下同），同比增長４﹒４％，增速比１－９月份回落０﹒３個百分點。
　　分產業看，第一產業投資１１３７５億元，同比下２﹒４％，降幅比１－９月份擴大０﹒３
個百分點；第二產業投資１５２０２０億元，增長２﹒３％，增速加快０﹒３個百分點；第三產
業投資３４７４８５億元，增長６﹒８％，增速回落０﹒４個百分點。
　　第二產業中，工業投資同比增長３﹒５％，增速比１－９月份加快０﹒３個百分點。其中，
採礦業投資增長２５﹒１％，增速回落１﹒１個百分點；製造業投資增長２﹒６％，增速加快２
﹒６％個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長１﹒９％，增速加快１﹒５個百
分點。
　　第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長
４﹒２％，增速比１－９月份回落０﹒３個百分點。其中，鐵路運輸業投資增長５﹒９％，增速
回落３﹒９個百分點；道路運輸業投資增長８﹒１，增速加快０﹒２個百分點；水利管理業投資
增長０﹒６％，增速回落１﹒３個百分點；公共設施管理業投資增長０﹒２％，增速回落０﹒７
個百分點。

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