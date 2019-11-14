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14/11/2019 10:45

【聚焦數據】統計局：１０月煤炭原油產量平穩，天然氣、電力放緩

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局公布，１０月份，原煤產量３﹒２億噸，同比增長
４﹒４％，增速與上月持平。１　１０月份，原煤產量３０﹒６億噸，同比增長４﹒５％。１０
月份，煤炭進口２５６８﹒５萬噸，同比增長１１﹒３％，增速比上月回落９﹒３個百分點；１
　１０月份，煤炭進口２﹒８億噸，同比增長９﹒６％。
　　１０月份，原油生產１６１１萬噸，產量與去年同期基本持平。１　１０月份，原油生產
１５９２５萬噸，同比增長１﹒１％。原油進口４５５１萬噸，同比增長１７﹒１％，增速比上
月加快６﹒３個百分點。１　１０月份，原油進口４１４５４﹒５萬噸，同比增長１０﹒５％。
１０月份，加工原油５７８４萬噸，同比增長９﹒２％，增速比上月放緩０﹒２個百分點。
１　１０月份，加工原油５３７１０萬噸，同比增長６﹒４％。

＊天然氣、電力生產放緩＊

　１０月份，天然氣生產１４６億立方米，同比增長８﹒２％，增速比上月放緩２﹒４個百分點
。１　１０月份，天然氣生產１４２３億立方米，同比增長９﹒３％。天然氣進口６５２萬噸，
同比下降１０﹒６％，增速由正轉負，上月為增長８﹒０％。１　１０月份，天然氣進口
７７７１萬噸，同比增長７﹒９％。
　　１０月份，發電５７１４億千瓦時，同比增長４﹒０％，增速比上月放緩０﹒７個百分點；
日均發電１８４﹒３億千瓦時，環比減少１２﹒６億千瓦時。１　１０月份，發電５﹒９萬億千
瓦時，同比增長３﹒１％。
　　分品種看，１０月份火電生產增速略有放緩，水電降幅擴大，核電、太陽能發電回落，風電
由負轉正。其中，火電同比增長５﹒９％，增速比上月放緩０﹒１個百分點；水電下降
４﹒１％，降幅擴大３﹒０個百分點；核電、太陽能發電分別增長５﹒４％和３﹒０％，分別回
落１２﹒５和１６﹒４個百分點；風電增長１０﹒０％，上月下降７﹒９％。（ｗｌ）

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