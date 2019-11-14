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14/11/2019 10:00

【聚焦數據】統計局：首１０月全國商品房銷售額增７﹒３％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局公布，２０１９年１　１０月份，全國房地產開發
投資１０９６０３億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒３％，增速比１　９月份回落０﹒２
個百分點。其中，住宅投資８０６６６億元，增長１４﹒６％，增速回落０﹒３個百分點。
　　１　１０月份，房地產開發企業房屋施工面積８５４８８２萬平方米，同比增長９﹒０％，
增速比１　９月份加快０﹒３個百分點。其中，住宅施工面積５９８８０２萬平方米，增長
１０﹒４％。房屋新開工面積１８５６３４萬平方米，增長１０﹒０％，增速加快１﹒４個百分
點。其中，住宅新開工面積１３６９３７萬平方米，增長１０﹒５％。房屋竣工面積
５４２１１萬平方米，下降５﹒５％，降幅收窄３﹒１個百分點。其中，住宅竣工面積
３８４７４萬平方米，下降５﹒５％。

＊商品房銷售面積今年以來首次轉正＊

　　１　１０月份，商品房銷售面積１３３２５１萬平方米，增速今年以來首次由負轉正，同比
增長０﹒１％，１　９月份為下降０﹒１％。其中，住宅銷售面積增長１﹒５％，辦公樓銷售面
積下降１１﹒９％，商業營業用房銷售面積下降１４﹒０％。商品房銷售額１２４４１７億元，
增長７﹒３％，增速加快０﹒２個百分點。其中，住宅銷售額增長１０﹒８％，辦公樓銷售額下
降１１﹒５％，商業營業用房銷售額下降１３﹒４％。
　　１０月末，商品房待售面積４９３２３萬平方米，比９月末減少２３萬平方米。其中，住宅
待售面積減少１２５萬平方米，辦公樓待售面積增加９萬平方米，商業營業用房待售面積減少
１７萬平方米。
　　１　１０月份，房地產開發企業到位資金１４５１５１億元，同比增長７﹒０％，增速比
１　９月份回落０﹒１個百分點。其中，國內貸款２１２８８億元，增長７﹒９％；利用外資
１３１億元，增長６３﹒２％；自籌資金４６９９６億元，增長３﹒３％；定金及預收款
４９１６３億元，增長９﹒４％；個人按揭貸款２２１３７億元，增長１４﹒１％。
　　１０月份，房地產開發景氣指為１０１﹒１４，比９月份提高０﹒０６點。

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