【聚焦數據】統計局：首１０月全國商品房銷售額增７﹒３％

《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局公布，２０１９年１ １０月份，全國房地產開發

投資１０９６０３億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒３％，增速比１ ９月份回落０﹒２

個百分點。其中，住宅投資８０６６６億元，增長１４﹒６％，增速回落０﹒３個百分點。

１ １０月份，房地產開發企業房屋施工面積８５４８８２萬平方米，同比增長９﹒０％，

增速比１ ９月份加快０﹒３個百分點。其中，住宅施工面積５９８８０２萬平方米，增長

１０﹒４％。房屋新開工面積１８５６３４萬平方米，增長１０﹒０％，增速加快１﹒４個百分

點。其中，住宅新開工面積１３６９３７萬平方米，增長１０﹒５％。房屋竣工面積

５４２１１萬平方米，下降５﹒５％，降幅收窄３﹒１個百分點。其中，住宅竣工面積

３８４７４萬平方米，下降５﹒５％。



＊商品房銷售面積今年以來首次轉正＊



１ １０月份，商品房銷售面積１３３２５１萬平方米，增速今年以來首次由負轉正，同比

增長０﹒１％，１ ９月份為下降０﹒１％。其中，住宅銷售面積增長１﹒５％，辦公樓銷售面

積下降１１﹒９％，商業營業用房銷售面積下降１４﹒０％。商品房銷售額１２４４１７億元，

增長７﹒３％，增速加快０﹒２個百分點。其中，住宅銷售額增長１０﹒８％，辦公樓銷售額下

降１１﹒５％，商業營業用房銷售額下降１３﹒４％。

１０月末，商品房待售面積４９３２３萬平方米，比９月末減少２３萬平方米。其中，住宅

待售面積減少１２５萬平方米，辦公樓待售面積增加９萬平方米，商業營業用房待售面積減少

１７萬平方米。

１ １０月份，房地產開發企業到位資金１４５１５１億元，同比增長７﹒０％，增速比

１ ９月份回落０﹒１個百分點。其中，國內貸款２１２８８億元，增長７﹒９％；利用外資

１３１億元，增長６３﹒２％；自籌資金４６９９６億元，增長３﹒３％；定金及預收款

４９１６３億元，增長９﹒４％；個人按揭貸款２２１３７億元，增長１４﹒１％。

１０月份，房地產開發景氣指為１０１﹒１４，比９月份提高０﹒０６點。

