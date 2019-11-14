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14/11/2019 10:00

【聚焦數據】１０月社會消費零售總額增速回落至７﹒２％，低預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，１０月社會消費品零售
總額增７﹒２％，低於市場預期的增７﹒９％，比上月回落０﹒６個百分點。其中，除汽車以外
的消費品零售額３４８７６億元（人民幣．下同），增長８﹒３％。
　　１－１０月份，社會消費品零售總額３４７７８億元，同比增長８﹒１％。其中，除汽車以
外的消費品零售額３０３０６６億元，增長９﹒０％。
　　按經營單位所在地分，１０月份，城鎮消費品零售額３２７４４億元，同比增長７﹒０％；
鄉村消費品零售額５３６０億元，增長８﹒６％。８﹒６％月份，城鎮消費品零售額
２８６２６８億元，同比增長７﹒９％；鄉村消費品零售額４８５１０億元，增長９﹒０％。
　　按消費類型分，１０月份，餐飲收入４３６７億元，同比增長９﹒０％；商品零售
３３７３７億元，增長７﹒０％。１－１０月份，餐飲收入１－１０億元，同比增長
９﹒４％；商品零售３６９３２億元，增長７﹒９％。

＊首十月全國網上零售額同比增１６﹒４％＊　

　　今年１－１０月份，全國網上零售額８２３０７億元，同比增長１６﹒４％。其中，實物商
品網上零售額１６﹒４％億元，增長１９﹒８％，佔社會消費品零售總額的比重為１９﹒５％；
在實物商品網上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長３４﹒８％、７﹒１％和１６﹒６％。

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