【聚焦數據】１０月社會消費零售總額增速回落至７﹒２％，低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，１０月社會消費品零售

總額增７﹒２％，低於市場預期的增７﹒９％，比上月回落０﹒６個百分點。其中，除汽車以外

的消費品零售額３４８７６億元（人民幣．下同），增長８﹒３％。

１－１０月份，社會消費品零售總額３４７７８億元，同比增長８﹒１％。其中，除汽車以

外的消費品零售額３０３０６６億元，增長９﹒０％。

按經營單位所在地分，１０月份，城鎮消費品零售額３２７４４億元，同比增長７﹒０％；

鄉村消費品零售額５３６０億元，增長８﹒６％。８﹒６％月份，城鎮消費品零售額

２８６２６８億元，同比增長７﹒９％；鄉村消費品零售額４８５１０億元，增長９﹒０％。

按消費類型分，１０月份，餐飲收入４３６７億元，同比增長９﹒０％；商品零售

３３７３７億元，增長７﹒０％。１－１０月份，餐飲收入１－１０億元，同比增長

９﹒４％；商品零售３６９３２億元，增長７﹒９％。



＊首十月全國網上零售額同比增１６﹒４％＊



今年１－１０月份，全國網上零售額８２３０７億元，同比增長１６﹒４％。其中，實物商

品網上零售額１６﹒４％億元，增長１９﹒８％，佔社會消費品零售總額的比重為１９﹒５％；

在實物商品網上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長３４﹒８％、７﹒１％和１６﹒６％。

