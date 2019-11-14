【ＦＯＣＵＳ】「短命」微彈顯增長弱勢，或倒逼央媽再減息

【ＦＯＣＵＳ】中國９月微彈的經濟數據再次被證明是「短命」，周四（１４日）揭盅的

１０月數據，工業增加值、消費品零售、固定資產投資增速全線低於預期，印證國務院周三

（１３日）「偷步」宣布下調部分基建項目資本金比例、再釋強力「穩增長」信號並非無的放矢

。

面對首階段貿易協議前景未明、國內增長最壞情況仍未至，連聯儲主席鮑叔也指「很難了解

中國經濟正在發生甚麼事」；最直接的紅燈訊號來自債市，隨著債價因資金成本持續上行而暴跌

，海外買家上月的淨買入量按月大幅縮水近九成，或助力倒逼央媽再減息。



＊國務院「偷步」增基建投資槓桿＊



國家統計局公布，１０月份，工業增加值增４﹒７％（預期：５﹒４％），按月大降

１﹒１個百分點；社會消費品零售總額增７﹒２％（預期：７﹒９％），按月回落０﹒６個百分

點；首１０月固定資產投資增５﹒２％（預期：５﹒４％），較首９月回落０﹒２個百分點。

經過９月的微彈，１０月工業增加值及零售數據再掉頭急轉直下，其中貢獻ＧＤＰ逾六成的

消費增速錄６個月最低；固定資產投資錄１９９８年來最低，一枝獨秀如房地產開發投資，增速

亦錄連續第６個月放緩，房企新購置土地面積按月再縮水，顯示經濟下行壓力恐超出預期，並拉

響第四季ＧＤＰ增速破６的警號。

要穩住ＧＤＰ，權宜之計當屬全力催谷基建。不過，儘管有２﹒１萬億元（截至１１月７日

）專項債加持，但首１０月基礎設施投資增速卻不升反跌。

國務院常務會議周三（１３日）就宣布，降低部分基礎設施項目最低資本金比例，相當於繼

６月放寬專項債作為重大公益性項目資本金後，再出招增加基建項目整體融資槓桿，釋放強力「

穩增長」信號。中金預計，明年基建投資增速有望升至６％（首１０月為４﹒２％）。



＊資金成本高企，債市暴跌盼安撫＊



以基建投資穩增長效果如何仍有待觀察，貿戰逆風似又再起。消息指中美就首階段協議的農

產品採購方面遇到障礙，上周一度逼近２％的十年期美債收益率周三迅速回落並跌穿

１﹒９％支持位，反映市場情緒由樂觀轉為審慎。

與資金湧入美債避險相比，中國債市則因資金成本持續上行而暴跌，海外買家１０月淨買入

境內債券量從９月的８８６億元急遽縮水近九成，至１０８億元；於此同時，中國十年期國債殖

利率則逼近３﹒３％的５個月高點。

儘管人行上周意外下調中期借貸便利（ＭＬＦ）利率５個基點，但謹小慎微的幅度仍然令市

場失望。債市跌勢疊加內地增長最壞情況仍未至，或雙雙助力倒逼央媽再減息。年底之前，再減

ＭＬＦ利率料是大概率；而近日深圳取消「豪宅稅」會否是明年地產調控鬆綁的前奏，同樣值得

留意。

