  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/11/2019 12:35

【ＦＯＣＵＳ】「短命」微彈顯增長弱勢，或倒逼央媽再減息

　　【ＦＯＣＵＳ】中國９月微彈的經濟數據再次被證明是「短命」，周四（１４日）揭盅的
１０月數據，工業增加值、消費品零售、固定資產投資增速全線低於預期，印證國務院周三
（１３日）「偷步」宣布下調部分基建項目資本金比例、再釋強力「穩增長」信號並非無的放矢

　　面對首階段貿易協議前景未明、國內增長最壞情況仍未至，連聯儲主席鮑叔也指「很難了解
中國經濟正在發生甚麼事」；最直接的紅燈訊號來自債市，隨著債價因資金成本持續上行而暴跌
，海外買家上月的淨買入量按月大幅縮水近九成，或助力倒逼央媽再減息。

＊國務院「偷步」增基建投資槓桿＊

　　國家統計局公布，１０月份，工業增加值增４﹒７％（預期：５﹒４％），按月大降
１﹒１個百分點；社會消費品零售總額增７﹒２％（預期：７﹒９％），按月回落０﹒６個百分
點；首１０月固定資產投資增５﹒２％（預期：５﹒４％），較首９月回落０﹒２個百分點。
　　經過９月的微彈，１０月工業增加值及零售數據再掉頭急轉直下，其中貢獻ＧＤＰ逾六成的
消費增速錄６個月最低；固定資產投資錄１９９８年來最低，一枝獨秀如房地產開發投資，增速
亦錄連續第６個月放緩，房企新購置土地面積按月再縮水，顯示經濟下行壓力恐超出預期，並拉
響第四季ＧＤＰ增速破６的警號。
　　要穩住ＧＤＰ，權宜之計當屬全力催谷基建。不過，儘管有２﹒１萬億元（截至１１月７日
）專項債加持，但首１０月基礎設施投資增速卻不升反跌。
　　國務院常務會議周三（１３日）就宣布，降低部分基礎設施項目最低資本金比例，相當於繼
６月放寬專項債作為重大公益性項目資本金後，再出招增加基建項目整體融資槓桿，釋放強力「
穩增長」信號。中金預計，明年基建投資增速有望升至６％（首１０月為４﹒２％）。

＊資金成本高企，債市暴跌盼安撫＊

　　以基建投資穩增長效果如何仍有待觀察，貿戰逆風似又再起。消息指中美就首階段協議的農
產品採購方面遇到障礙，上周一度逼近２％的十年期美債收益率周三迅速回落並跌穿
１﹒９％支持位，反映市場情緒由樂觀轉為審慎。
　　與資金湧入美債避險相比，中國債市則因資金成本持續上行而暴跌，海外買家１０月淨買入
境內債券量從９月的８８６億元急遽縮水近九成，至１０８億元；於此同時，中國十年期國債殖
利率則逼近３﹒３％的５個月高點。
　　儘管人行上周意外下調中期借貸便利（ＭＬＦ）利率５個基點，但謹小慎微的幅度仍然令市
場失望。債市跌勢疊加內地增長最壞情況仍未至，或雙雙助力倒逼央媽再減息。年底之前，再減
ＭＬＦ利率料是大概率；而近日深圳取消「豪宅稅」會否是明年地產調控鬆綁的前奏，同樣值得
留意。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS14/11/2019
【FOCUS】「短命」微彈顯增長弱勢 或倒逼央媽再減息
生財有道14/11/2019
《開市Good Morning》林家亨：騰訊回至315元才吸納
生財有道14/11/2019
【阿里上市】傳阿里集資額縮至最多134億美元 不設基石投資者
國際動態14/11/2019
威尼斯大漲潮1.87米高 至少2死
生財有道13/11/2019
盈富基金20年，1萬變3.6萬
生財有道13/11/2019
技術領先國內同業 吉利汽車有運行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金