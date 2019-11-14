《法證攻防－林恩》騰訊績前好淡爭持

《法證攻防》恆指本周開局曾急挫超過８００點，周二（１２日）午後發力倒升重上兩萬七

關口，但周三（１３日）再度裂口低開，由高位２７９００點跌超過１３００點。市場憧憬中美

貿易談判可儘快正式簽署首階段協議，雙方說法互相矛盾，美國總統特朗普否認同意分階段撤銷

對中國商品加徵關稅，並提出若首階段協議失敗或再徵關稅的可能。

藍籌股騰訊將於周三收市後公布第三季度業績，市場關注廣告收入及手游業務的發展。騰訊

在國內逐步恢復網絡游戲審批之後重回正軌，第二季度智能手机游戰收入同比增長２６％。市場

憧憬《和平精英》、《王者榮燿》及新手游的推出可以令手游業務保持可觀增長。但亦關注？地

收緊對網絡游戲的監管，限制未成年人士游戲消費及時間或帶來的負面影響。網絡廣告佔騰訊收

入近２０％，第二季度增長率只有１６％。受到內地經濟增速放緩的影響，第三季的廣告收益可

能繼續受壓。

騰訊股價過去一個星期在３２０元至３３５元區間窄幅上落。騰訊的資金流方面，過去五個

交易日共有超過２９００萬資金流入好倉，是淡倉資金流的三倍。但業績前，周二淡倉的資金流

入則較多。業績後騰訊的股價走勢或有更明確的方向，投資者在選擇牛熊證產品的時候，都要留

意相關的收回風險。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

