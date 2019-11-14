《師傅教路－黃瑋傑》日清中國業務惹憧憬，５﹒５元候低吸納

《師傅教路》日清食品（０１４７５）公布今年首三季度業績後，股價由高位顯著回落，其

首三季度實現收入為２３﹒４８億元，按年增長３﹒２５％；純利為２﹒１１億元，按年增長

２７﹒１％；毛利率為３２﹒８％，按年增加２﹒２個百分點。

按地區劃分，香港業務收入為９﹒６億元，按年下降２﹒１％，佔總收入４０﹒９％，分部

業績為８０４５萬元，按年下降３﹒８％。中國大陸業務收入為１３﹒８７億元，按年上升

７﹒３％，佔總收入５９﹒１％，分部業績為１﹒７７億元，按年上升３９﹒４％。



＊拓展高增值中國即食麵市場，華東華北取得一定進展＊



日清近年積極擴展中國高增值即食麵市場，主要通過渠道拓展和擴大地域覆蓋，而帶動其「

合味道」及「合味道大杯」品牌在不同地區之銷量。集團在華東、華北及西部地區的擴展取得了

一定進展，業務活動已擴展至上海周邊市場，並進一步擴展至浙江及江蘇等鄰近省份。

同時，日清也擴闊至中國東北地區一帶衛星城市。繼在香港推出非即食麵類別後，集團亦進

一步推出一些迎合國內客戶口味之品類，例如，「Ｋａｇｏｍｅ」蔬菜汁及果汁已在中國部分地

區銷售，並取得滿意業績，而今年第二季度內部生產的穀物麥片產品亦透過一些特選渠道銷往中

國市場。



＊珠海新廠房可降生產成本，與現時設施產生協同效應＊



目前，日清在東莞擁有一家包裝材料生產廠房，已接近滿負荷營運。今年７月，旗下全資附

屬日清食品（中國）宣布，有條件同意收購珠海聯智科技全部股權，後者主要從事製造業務，並

在珠海擁有一幅佔地約三萬平方米地塊的土地使用權。收購事項完成後，集團擬投資約１﹒８億

人民幣，在該地塊上興建一座生產包裝材料的新廠房，預期於２０２１年建造完成。新廠房將使

集團更能有效地降低生產成本，並與集團現時位於珠海的生產設施產生協同效應。

技術上，其股價已跌穿１０天、２０天、５０天和１００天線（６﹒４０４元至６﹒８２６

元），如看好其中國業務發展前景，可於５﹒５元候低吸納，目標６﹒３元，跌穿５﹒１元止蝕

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（筆者沒有持有上述股票）《輝立證券董事 黃瑋傑》

