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即市新聞

14/11/2019 09:13

《陶冬天下－陶冬》區塊鏈與未來中國經濟

　　《陶冬天下》１０月２４日，中共中央政治局集體學習區塊鏈，習近平強調「把區塊鏈作為
核心技術自主創新重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展」。消息傳出後的第一個交
易日，Ａ股逾百隻概念股漲停，上市公司中六分之一號稱於區塊鏈有關！
　
　　筆者看來，全球經濟正在邁向數據時代。區塊鏈乃是數據時代的底層基礎設施，為一個時代
的數據管理和企業賦能提供必要的支持，但是指望靠區塊鏈賺大錢，在可預見的未來似乎可能性
不大。就像基礎設施乃是水泥時代的底層支持，但是投資收費公路股未必賺得到大錢，投資鐵路
恐怕還要虧本。恰恰因為有了鐵路公路等交通設施的改善，房地產蓬勃發展，物流等新經濟產業
改變了生活，重塑了不少產業。真正的賺錢機會，在於基礎設施的應用、效率的提高、產業與產
品的洗牌。
　
　　在筆者眼中，區塊鏈是一個數據系統，憑藉「不可篡改」、「共識機制」和「去中心化」等
特性，促進物聯網網路的發展，提升物聯網平台的運作效率，打破現存的資訊孤島制約，發揮大
數據的優勢對經濟、商業和生活的進行重構，其未來賦能的空間與威力巨大。
　
　　區塊鏈技術，幾乎肯定會帶來一場商業世界的去中心化運動，訊息流動變得更順暢、更安全
，效率提升所帶來的好處多數歸於消費者，許多中間環節業務甚至行業可能因此而消失。智慧城
市、工業４﹒０、供應鏈管理、智能交通、普惠金融等應用場景是目前可以看得到端倪的發展趨
勢，更多的會在未來湧現出來。也許目前人類對於區塊鏈的認識，和十九世紀八十年代對電的認
識差不多，原來電除了照明之外還有許多其它功效，由此衍生出來的產品、產業以及生活方式的
改變，連愛迪生也始料不及。
　
　　數據時代必須突破的一個限制，是不同數據的整合。唯有將數據串聯起來，才能發揮出大數
據的威力。但是現實生活中，目前的數據非常碎片化，分散在不同的部門、企業手中，因為各自
的利益無法實現合併。孤島數據就如同不斷被截斷的高速公路，汽車是跑不快、跑不遠的。
　
　　全世界頂級政治家中，中國領導人是唯一組織學習區塊鏈的，筆者為他們點讚。這次政治局
學習以及之後的政治表態，對於中國大力發展數據底層基礎設施極其重要，為中國率先進入數據
時代奠定了基礎，為中國整合孤島數據提供了政治背書。
　
　　筆者看來將區塊鏈作為突破口，對內開啟了數據整合的過程，為數據時代的經濟發展提供堅
實的基礎，這對於中國經濟保持穩定較快增長和經濟轉型十分重要，為中國的全球競爭力賦能助
力；對外在對抗美元霸權和美國的金融壟斷地位，也提供了新的路徑。《陶冬》
　
＊　本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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