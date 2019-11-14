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14/11/2019 13:22

【修例風暴】花旗投行一名員工中環被捕，公司提醒員工遠離衝突

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《彭博》報道，花旗集團一名投資銀行員工昨天在中環行人
路上被警方拘捕。消息透露，花旗於事發後，要求香港員工避開警方及示威者之間的衝突，又提
醒員工避免參與非法集會，應盡量留在家中。
　　花旗發言人Ｊａｍｅｓ　Ｇｒｉｆｆｉｔｈｓ表示，知道有關事件，並正展開進一步的調查
，暫時不便發表評論，期望所有員工守法。
　　據報，目前還未清楚這名花旗員工是否已被起訴，警方今日表示無法立即發表評論。
（ｃｌ）（ｚｚ）

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