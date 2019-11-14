《經濟通通訊社１４日專訊》力豐（００３８７）公布，以總代價１億元，出售精密測量儀
器業務４９％股權，料錄除稅及開支前收益不高於約２１２１萬元。
所售業務包括精密測量儀器及相關設備，以及提供產品及應用支援業務，去年度稅後溢利約
３３４１萬元，升３﹒５５％，於６月底資產淨值約１﹒６億元。
出售有關股權後，獲買方委任於內地南部首選分銷商，而套現所得其中約５０００萬元將用
於擴充內地測量儀器分部業務、約４０００萬元將用於投資製造設備供應商，尤其對金屬鈑金機
械製造商感興趣，餘額用於還債。（ｗｈ）
14/11/2019 07:53
力豐（００３８７）出售測量儀器業務，涉資１億元
《經濟通通訊社１４日專訊》力豐（００３８７）公布，以總代價１億元，出售精密測量儀
器業務４９％股權，料錄除稅及開支前收益不高於約２１２１萬元。
所售業務包括精密測量儀器及相關設備，以及提供產品及應用支援業務，去年度稅後溢利約
３３４１萬元，升３﹒５５％，於６月底資產淨值約１﹒６億元。
出售有關股權後，獲買方委任於內地南部首選分銷商，而套現所得其中約５０００萬元將用
於擴充內地測量儀器分部業務、約４０００萬元將用於投資製造設備供應商，尤其對金屬鈑金機
械製造商感興趣，餘額用於還債。（ｗｈ）
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