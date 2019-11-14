【企業盈喜】羚邦集團（０２２３０）料中期溢利顯著減少

《經濟通通訊社１４日專訊》羚邦集團（０２２３０）發盈喜，預料截至９月３０日止中期

收益及權益持有人應佔溢利會顯著減少。

收益及權益持有人應佔溢利顯著減少主因全球經濟展望欠佳，導致媒體內容發行業務收益減

少，加上僱員成本上升，加上有一次性上市開支入帳、有關遵例的專業開支於期內上升所致，但

部分減幅由於品牌授權業務持續增長以致收益增加而有所抵銷，而毛利率大致與去年同期相若。

該集團料不遲於本月底公布業績。（ｗｈ）

