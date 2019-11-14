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14/11/2019 08:01

【企業盈喜】羚邦集團（０２２３０）料中期溢利顯著減少

　　《經濟通通訊社１４日專訊》羚邦集團（０２２３０）發盈喜，預料截至９月３０日止中期
收益及權益持有人應佔溢利會顯著減少。
　　收益及權益持有人應佔溢利顯著減少主因全球經濟展望欠佳，導致媒體內容發行業務收益減
少，加上僱員成本上升，加上有一次性上市開支入帳、有關遵例的專業開支於期內上升所致，但
部分減幅由於品牌授權業務持續增長以致收益增加而有所抵銷，而毛利率大致與去年同期相若。
　　該集團料不遲於本月底公布業績。（ｗｈ）

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