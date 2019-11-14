《日入而息》傳阿里入場費達１﹒８萬，消息稱港府現階段不會宵禁

《今天重點》﹡傳阿里集資額縮至最多１３４億美元，不設基石投資者，馬雲持股６﹒１％

﹡阿里入場費或約１﹒８萬元，三家券商預留逾６百億孖展，傳周五招股息率

或達４厘

﹡宵禁傳言滿天飛，但香港０１引述消息指港府現階段不會宵禁，不會取消區

選

﹡教育局宣布學校繼續停課至周日

﹡１０月社會消費零售總額增速回落至７﹒２％，低於預期



《即日市況》﹡中國經濟數據遜預期，港股收跌２４７點報２６３２３，創一個月低



《深滬股市》﹡數據不佳吹淡風，惟科技股強捧滬綜指收升０﹒１６％



《美元匯價》﹡英國基本面轉弱，鎊匯短線或考驗低位支持；歐元最新報１﹒０９９７╱

９９，日圓最新報１０８﹒６３╱６６



《公司業績》﹡光大水務（０１８５７）上季純利１﹒８３億元，升２７％，不派息

﹡ＪＯＹＣＥ（００６４７）中期虧損擴大至５４９２萬元，不派息

﹡聯眾（０６８９９）附屬電競公司首三季虧損收窄至１０９２萬美元

﹡中國有贊（０８０８３）九個月淨虧損收窄至３﹒０２億元，不派息

﹡利標品牌（００７８７）中期虧損收窄至９０００萬美元，不派息

﹡利民實業（００２２９）首九個月純利按年跌４８﹒３％

﹡新華匯富金融（００１８８）第三季淨虧損收窄至１１００萬元



《公司資訊》﹡傳阿里集資額縮至最多１３４億美元，不設基石投資者；文件披露馬雲持股

６﹒１％，上市聯席保薦人中金瑞信；三家券商預留逾６００億孖展，傳周

五招股息率或達４厘

﹡三生製藥（０１５３０）新藥獲得國家藥監局批臨床試驗

﹡招商局商業房託開始評估香港ＩＰＯ需求

﹡新加坡土木服務商ＷＭＣＨ擬上市發行１﹒５億股

﹡平保（０２３１８）聯營壹賬通金融提交美國納斯達克上市申請

﹡永聯豐（０８６１７）公開超購近６２倍，一手中籤率３０％

﹡新力控股（０２１０３）公開認購７１％，中間偏上定價３﹒９８元

﹡鵬飛（０３３４８）超購近２７倍上限１﹒５８元定價

﹡泰山石化（０１１９２）德恆民事仲裁請求被駁回

﹡華領醫藥（０２５５２）授出購股權合共４５萬股

﹡港鐵（０００６６）東涌站關閉，正安排免費接駁巴士由欣澳前往東涌

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬簽訂阿聯酋烏姆蓋萬海水淡化項目ＥＰＣ

合同

﹡泓盈控股（０１７３５）宣布改名為中環控股



《國企紅籌》﹡南航（０１０５５）１０月旅客周轉量按年升７﹒８２％

﹡中糧包裝（００９０６）下午開市途中突宣布停牌

﹡中巴稱讚雙方緊密關係，據報中交建（０１８００）將投資巴西港口



《神州民企》﹡多間券商看好騰訊（００７００）手遊前景，料廣告收入將提升

﹡三一國際（００６３１）附屬認購４億元人民幣金融產品

﹡西藏水資源（０１１１５）有理由相信２億股股份遭非法挪用，獲法院禁制

令

﹡瑞金礦業（００２４６）上市委員會決定下周五除牌，正諮詢法律意見

﹡國美零售（００４９３）不推進債券交換要約及同步新資金發行



《中國要聞》﹡１０月汽車製造業增加值增４﹒９％，新能源車挫四成

﹡１０月社會消費零售總額增速回落至７﹒２％，低預期

﹡首１０月全國固定資產投資增５﹒２％，低預期

﹡統計局表示１０月工業增加值增４﹒７％，遠低預期；１０月煤炭原油產量

平穩，天然氣、電力放緩；首１０月全國城鎮調查失業率降至５﹒１％；首

１０月全國商品房銷售額增７﹒３％；規模以上工業企業資產負債率降至

５６﹒９％；統計局改統一核算各地區生產總值，解決數據注水問題；１０

月國民經濟運行總體平穩，下行壓力加大；ＣＰＩ處溫和上漲，豬肉價格是

主要帶動因素；上月汽車產量降幅收窄，行業增加值增速加快；主要指標運

行合理區間，有信心全年經濟穩健

﹡雲南省三周內第二度爆發非洲豬瘟，近百生豬死亡

﹡商務部表示１０月對外非金融類直投同比增２８％；關稅取消幅度應充分體

現首階段協議重要性；中方作為ＲＣＥＰ談判參與方，始終支持東盟；首

１０月中國企業對一帶一路投資１１５億美元；１１月底舉行中日韓自貿區

第十六輪談判；延長對原產於澳洲的進口大麥反傾銷調查期限

﹡１０月固投增速創紀錄新低，華泰表示基建明年首季發力

﹡中原銀行表示剔除汽車消費增長仍低，基建投資難言見底

﹡乘聯會表示１０月新能源車銷售低迷，補貼退坡干擾大

﹡提訟期間名利雙收，瑞幸咖啡決定對星巴克撤訴

﹡據報萬達未對董事長之子王思聰債務提供擔保

﹡攜程第三季淨利潤７﹒９億人幣，營業利潤率至六年高

﹡滬深交所同澄清：不存在股東超額換ＥＴＦ份額問題

﹡１０月全國快遞服務企業收入同比增２３﹒２％

﹡人行連續１４日暫停逆回購，零淨投放零回籠

﹡外電稱中國進口商本周買入七艘美國大豆船貨

﹡特朗普威脅提高中國商品關稅，傳農產品採購問題遇阻

﹡中國結算修訂滬倫通存托憑證登記結算業務指南

﹡１０月外匯佔款減少５﹒９８億元，連續第１５個月降

﹡外交部談稀土問題：願以已資源滿足各國正當需要

﹡國資委表示盡快研究制定國企改革三年行動方案



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１１４５０﹒４２點

﹡宋楚瑜料獲郭台銘陣營加持，成藍營韓國瑜絆腳石



《其他消息》﹡傳港府研向富人減稅減低走資壓力，財庫局不置評

﹡屋宇署９月批出２９份建築圖則，３６份入伙紙

﹡金管局表示１０月外匯基金的境外資產增加１４５億元

﹡本港９月份出口貨量按年下跌７﹒８％，進口跌１１％

﹡啟德住宅地中標價低下限逾一成，會德豐稱出價屬市價

﹡深股通額度全日用近２０億元；滬股通額度全日用２﹒９億元，陸股通淨流

入１２﹒１億

﹡基金服務公司安特德擴張香港辦事處，反映對市場前景的信心

﹡港大零售附屬與上海交通大學醫學院附屬兒童醫學中心簽訂合作意向

﹡港鐵東涌站關閉，正安排免費接駁巴士由欣澳前往東涌



《修例風暴》﹡政府呼籲僱主彈性處理僱員交通事故下的工作安排

﹡ＣＦＡ推遲香港下月考試時間，可申請退款或異地考試

﹡ＮＯＷ新聞澄清特首將宣布用緊急法實施宵禁令為謠言

﹡大律師公會強烈譴責昨晚有人縱火破壞沙田法院

﹡民建聯向特首建議成立止暴協調中心並增聘警員

﹡康文署所有文康設施今日提早關閉

﹡教育局宣布學校繼續停課至周日

﹡香港眾志表示美參議院或最快本周審議香港人權民主法案

﹡花旗投行一名員工中環被捕，公司提醒員工遠離衝突

﹡華僑永亨銀行１５家分行暫停服務直至另行通知

﹡城大取消全校及學院畢業禮，因原定場地疑被縱火；城大提早明日完結上學

期授課兼臨時關閉校園

﹡香港大學表示餘下學期暫停所有主校區課堂，改線上教學

﹡港大理大城大取消本學期餘下課堂

﹡張建宗稱近日社會氣氛急轉直下，完全是無政府狀態；張建宗稱昨晚政府高

層只是舉行普通會議

﹡陸委會料昨天及今天將有２８４名在港台生返台

﹡環球時報刪除「香港周末可能宵禁」推文

﹡首批懲教署人員獲委任為特務警察，人數不逾１００人

﹡警方表示昨天共拘捕２２４人，年齡介乎１４－６９歲；促大學校方不要容

忍校園成為暴徒的「兵工廠」

﹡香港０１表示港府現階段不會宵禁，不會取消區選

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