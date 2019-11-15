【ＱＱ績後】野村上調騰訊目標至４３７元，維持買入評級

《經濟通通訊社１５日專訊》野村發表研究報告指，騰訊（００７００）第三季度收入按年

增長２１％及通用會計準（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）每股盈利按年增長２４％，均符合該行預期。而

手遊、社交廣告、金融科技及雲服務繼續實現可觀增長，但電腦（ＰＣ）遊戲和媒體廣告仍然疲

弱。該行維持騰訊「買入」投資評級，目標價由４２８元上調２﹒１％至４３７元。

野村表示，由於高毛利率帶動，騰訊ｎｏｎ－ＧＡＡＰ經營利潤率為２７﹒５％，按年增長

０﹒８個百分店，勝預期。該行估計，騰訊手遊及廣告業務將在今年第四季度改善，由於電子商

務廣告商的廣告支出增加，以及視頻廣告的放鬆管制，其廣告業務在第四季度及２０２０財年能

加速增長。該行預期，其廣告業務在第四季度及２０２０財年分別增長２６％及３１％。

另外，在新遊戲的推動下及收購Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ後，該行相信手遊收入在第四季度及

２０２０財年能分別加速增長３７％及２６％。該行又認為，騰訊的金融科技及微信的「小程序

」發展良好。

野村為反映較高的利潤率和收入預測，將２０１９及２０２０財年的經營利潤上調４％╱及

２６％，但由於非經營利潤下調，該行將２０１９財年ｎｏｎ ＧＡＡＰ每股盈利下調３％，但

將２０２０財年的每股盈利上調１７％。（ｊｏ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

