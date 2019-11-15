《窩輪匯智－劉嘉輝》如何作認沽證轉倉部署？

《窩輪匯智》本欄上周提到如何利用對沖值找產品，說罷恆指便在數個交易日內急挫，指數

低見近２６２００水平，即由２７９００點水平急跌約１７００點之多。若有如早前所述，以淡

倉如窩輪作對沖部署的朋友，受惠的有機會不單是市況的跌勢，亦有可能受引伸波幅急升的帶動

。

前周恆指波幅指數還處於１４以上位置，本周高位突破２０，短短數天可見市場的引伸波幅

升得相當之急。這正好解釋上周所說，一些較價外及短期的產品，在短時間內變得貼價甚至深入

價內，其對沖值急升，配合引伸波幅上升的因素，加起來升幅便很具爆炸力。

展望下周，外圍市況仍有眾多包括中美貿易問題等因素仍有待解決，看淡的投資者若仍持有

以上認沽證，若果已由價外變成價內，即成功以消耗了的時間值換取價內值，可考慮先行獲利，

並採換碼的策略，以部分利潤留意一些價外，即轉至行使價較現水平低的認沽證，再度以時間值

換取價內值的部署。

以上的轉倉部署，主要是應對價內證進一步變為價內時，爆炸力有機會開始下跌，以及可以

幫窩輪作「止賺」，有效控制萬一正股止跌回升，或波幅下跌的不利因素。擔心波幅急升後有機

會回落的投資者或會問，如何選證可以減低引伸波幅對輪證的影響？年期較長的產品對短線引伸

波幅變動有機會較少，但當然所有因素不變，此類較長身證亦有可能價格較高，因為時間值即機

會亦較高。

至於認為恆指已確定轉勢，急跌的機會大增，則可考慮進取價外短身證，以較少時間值及較

高槓桿的認沽證換取價內值，但緊記注碼不可太多，當然如看對方向有機會獲利不少，但萬一看

錯方向，恆指不跌反升，又或恆指波幅下跌，致恆指於該認沽證到期時未低於其行使價，投資者

便會損失全部投資。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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