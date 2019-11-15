《專家之言－麥嘉嘉》內地基建穩增長加碼；騰訊「股王光環」褪色

《專家之言》中國社科院國家金融與發展實驗室最新報告稱，中國今年以來經濟增長逐季放

緩，但認為全年經濟增速仍會保持在６％至６﹒５％的年度目標區間內，預計今年全年經濟增速

為６﹒１％，能夠完成全年經濟增長目標。

另外，國家統計局公布１０月宏觀經濟數據，規模以上工業增加值按年增長４﹒７％，差過

預期的升５﹒４％，並較９月大幅回落１﹒１個百分點。１至１０月規模以上工業增加值按年增

長５﹒６％。１０月社會消費品零售總額按年增長７﹒２％，增速為６個月最低，不及預期的７

﹒９％，並較９月的升幅７﹒８％回落０﹒６個百分點。首１０月計，社會消費品零售總額按年

增長８﹒１％。今年１至１０月，全國固定資產投資按年增長５﹒２％，不及預期和前值的５﹒

４％。其中，民間固定資產投資按年增長４﹒４％，增速比１至９月份回落０﹒３個百分點。投

資持續放緩。



＊發改委上月批覆交通基礎設施總額逾萬億＊



同時，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，會議決定健全固定資產投資項目資本金

管理，將港口、沿海及內河航運項目資本金最低比例由２５％降至２０％；對公路、鐵路、城建

、物流、生態環保、社會民生等方面基礎設施項目，可適當降低資本金最低比例，下調幅度不超

過５個百分點。地方政府可統籌使用財政資金籌集項目資本金。

截至今年１０月，發改委批覆的交通基礎設施專案總額在１１２７２億元（人民幣﹒下同）

，其中，城市軌道交通佔比最高，為４９﹒１２％。尤其是今年下半年以來，發改委一共批覆了

幾十個基建項目，包括１８條鐵路項目及多個城市的地鐵項目，涉及投資近５０００億元。從國

家發改委核准批覆的項目及地方密集啟動開工的項目看，長周期、特大專案明顯增多，交通基建

專案佔據大頭，投資額達數千億元。基礎設施建設現拐點，將成「穩經濟」基石，基建投資已進

入補短板，重效用階段。投資略策方面，國務會議促基建投資，或利好水泥相關板塊。



＊騰訊高增長時代漸過，短期股價再試低位＊



個股方面，騰訊（００７００）第三季收入按年增長２１％至９７２﹒４億元，主要受商業

支付服務及其他金融科技服務、智能手機遊戲業務所推動。第三季非通用會計準則（Ｎｏｎ－

ＧＡＡＰ）權益持有人應佔溢利，按年增長２４％至２４４﹒１億元，略低於市場預期增長

２５％。騰訊手遊業務收入連續第三季回升。第三季網絡遊戲收入總額同比增長１１％至２８６

億元，增長幅度較第二季的８％加快。其中，手遊收入同比增長２５％至２４３億元。網絡廣告

業務增長持績放緩，第三季網絡廣告業務收入同比增長１３％至１８３﹒７億元。其中，媒體廣

告收入下降２８％至３６﹒５億元，網絡廣告業務面對媒體平台的宏觀環境及重要劇目的排播不

確定性，造成相關業務收入減少。

不過，金融科技及企業服務增長不俗，第三季收入同比增長３６％至２６７﹒６億元，其中

，雲收入同比大幅增長８０％至４７億元，主要受惠現有客戶增加使用量及客戶基礎擴大。整體

而言，騰訊業績一般，昔日「股王光環」黯然褪色，高增長時代漸過，現價為預期市盈率約

２９倍，加上阿里巴巴招股上市的資金分流，料短期股價或下試低位。

《申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

