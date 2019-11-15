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15/11/2019 15:45

【嚟緊炒Ｄ乜】波司登（０３９９８）待低吸納，博業績公布前高沽

　　《嚟緊炒Ｄ乜》波司登（０３９９８）今年股價一度升逾兩倍，本周一（１１日）更創出上
市新高４﹒５元，但「雙１１」促銷銷情不佳的傳聞影響該公司股價由高位反覆下跌，證券商招
銀國際則積極為該公司股價護航。該公司將於１１月２８日公布截至９月３０日止中期業績，預
料股價在公布業績前的表現會較波動，進取的投資者不妨在公布業績前低買高沽。

＊據報登峰系列羽絨銷情欠佳＊

　　波司登為中國羽絨服龍頭公司，股價在本周二（１２日）一度下跌近１５％，因為傳媒報道
波司登剛在１０月底新推出的登峰系列高檔羽絨服裝銷情欠佳，更在１１月１１日自波司登天貓
官方旗艦店下架。登峰系列為高價產品，售價介乎人民幣５８００元至人民幣１１８００元不等

　　波司登在本周三（１３日）總結「雙１１」的銷售表現，同時澄清了登峰系列產品期間下架
的原因。原來登峰系列產品本來無意參與天貓「雙１１」促銷活動，因此於「雙１１」前臨時下
架，於「雙１１」結束後才重新在天貓平台銷售。至於波司登在「雙１１」的銷售表現，品牌羽
絨服（包括波司登、雪中飛及冰潔品牌）在天貓旗艦店的銷售額較去年同日增長約５８％，而整
體網上銷售額則較去年同日增長約４９％。該公司在「雙１１」的網上銷售表現較天貓平台的
２６％增長更出色。該公司更指出，在今年「雙１１」的銷售中，品牌產品的消費者正趨向年輕
化，１８至３４歲的購買人數較去年同日增加超過５０％。「雙１１」期間新增品牌會員近５０
萬人次，較去年同期增加超過１００％。在產品銷售方面，於天貓旗艦店平均單價較高的產品銷
售百分比穩步上揚，中高檔產品（即銷售價格在人民幣１８００元及以上）的銷售額較去年同日
增加超過１４０％。

＊中國今年冬季天氣或會驟冷＊

　　證券商招銀國際周中積極為波司登股價護航，認為波司登值得趁低吸納。招銀國際認為今年
的天氣未必不利波司登的產品銷情。雖然今年中國三個主要城市在９月至１１月上旬的平均溫度
均較２０１８年為高，但冬天的天氣未必對波司登的產品不利。招銀國際引述美國國家海洋及大
氣管理局的資料，指出今年冬季多數會出現「ＥＮＳＯ中性」或拉尼娜現象。「ＥＮＳＯ中性」
現象即沒有厄爾尼諾或拉尼娜現象，而拉尼娜現象即赤道太平洋中部、東部表面海水異常寒冷。
因此，今年冬季的天氣可能仍然較冷。美國東岸近日受寒流侵襲，仿如隆冬降臨，而泰國的氣象
報告預期１２月至明年１月會受到寒流侵襲，曼谷的氣溫有機會跌到１５至１７度。中國今年冬
季天氣驟冷的機會不低。

＊招銀：銷售與安踏不遑多讓＊

　　波司登今年有意提升高價產品的銷售百分比。招銀國際指出，從「雙１１」的銷情所見，顧
客接受波司登的高價產品，而且其他品牌產品也同時加價，波司登並沒有受到其他品牌的羽絨產
品減價促銷所打擊。
　　招銀國際更指出，根據波司登所公布的「雙１１」銷情，傳媒報道波司登產品銷售成績欠佳
的說法站不住腳。招銀國際指出，在「雙１１」期間，安踏體育（０２０２０）各品牌的網上銷
售額及李寧（０２３３１）的天貓銷售額分別增長６２％及５０％，波司登的銷售表現不遑多讓

　　今年年中波司登曾經受到沽空機構Ｂｏｎｉｔａｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ狙擊，有關指控包括
虛構收入及純利等，股價一度單日下跌近３０％。波司登立即澄清，股價隨後拾級上升。小投資
者及機構投資者都認同該公司的策略，例如該公司重新重視發展主要品牌，提升產品至時裝層次
，並且開發高檔高價產品。

＊５０天線約３﹒６元可吸納＊

　　波司登２０１９年度純利增長５９％至約人民幣９﹒８億元，而２０１５年度至２０１９年
度的複合年增長率為６５％。與往年的高增長率相比，預計該公司２０２０年度上半年的盈利增
長一般，畢竟今年夏季氣溫較高，羽絨服的銷售成績難以出眾，其他品牌的銷售成績亦普通。由
於今年冬季的氣溫可能較低，即使該公司新推出的高價產品不暢銷，全年度的銷售成績亦應該不
差。波司登今年以來股價累積升幅大，在現水平出現較大調整不足為奇。投資者可在５０天平均
線約３﹒６元水平或以下水平低吸，在中期業績公布前高沽。
《經濟通通訊社特約分析師　韋健士》

　表列波司登（０３９９８）近年業績：
　
　項目╲年期　　２０１９年全年　　２０１８年全年　　２０１７年全年　　２０１６年全年
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　收益　　　　　１０３﹒８億　　　　８８﹒８億　　　　６８﹒２億　　　　５７﹒９億
　　　　　　　（＋１６﹒９％）　（＋３０﹒３％）　（＋１７﹒８％）　　（－８﹒０％）
　
　毛利　　　　　　５５﹒１億　　　　４１﹒２億　　　　３１﹒６億　　　　２６﹒１億
　　　　　　　（＋３３﹒９％）　（＋３０﹒２％）　（＋２１﹒２％）　　（－９﹒１％）
　
　毛利率　　　　　５３﹒１％　　　　４６﹒４％　　　　４６﹒３％　　　　４５﹒１％
　
　淨利　　　　　　　９﹒８億　　　　　６﹒２億　　　　　３﹒９億　　　　　２﹒８億
　　　　　　　（＋５９﹒４％）　（＋５７﹒１％）　（＋３９﹒５％）（＋１１２﹒５％）
　
　股息　　　　　　　７﹒１分　　　　　６﹒３分　　　　　１﹒３分　　　　　２﹒２分
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：年結日３月３１日，貨幣為人民幣

　表列波司登（０３９９８）及部分同業今年來股價表現：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　股份（編號）　　　　　　　　　今年以來（％）　第三季以來（％）　　本月以來（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　裕元集團（００５５１）　　　－　　４﹒４６　　　＋　７﹒１４　　　＋　１﹒８１
　３６１度（０１３６１）　　　－　１４﹒１２　　　－　９﹒４０　　　－１８﹒０１
　特步國際（０１３６８）　　　＋　　７﹒６９　　　－　５﹒３４　　　－　４﹒８３
　智美體育（０１６６１）　　　－　６３﹒８５　　　－４４﹒７１　　　＋　６﹒８２
　新秀麗　（０１９１０）　　　－　２５﹒９１　　　－１０﹒８３　　　－　０﹒９９
　安踏體育（０２０２０）　　　＋１０１﹒０３　　　＋３９﹒３０　　　－　３﹒２６

　申洲國際（０２３１３）　　　＋　１８﹒４６　　　－　３﹒２９　　　－　５﹒１６
　李寧　　（０２３３１）　　　＋２０２﹒３７　　　＋３６﹒２７　　　－　５﹒８２
　中國動向（０３８１８）　　　－　３０﹒０３　　　－１２﹒０２　　　－　６﹒８２
　波司登　（０３９９８）　　　＋１６１﹒９７　　　＋７６﹒３０　　　－　８﹒３７
　迅銷　　（０６２８８）　　　＋　２３﹒１４　　　＋　３﹒５８　　　＋　０﹒５２
　非凡中國（０８０３２）　　　－　２４﹒８６　　　＋　５﹒０５　　　－　５﹒４６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　股指
　恆生指數　　　　　　　　　　＋　　２﹒１８　　　－　７﹒４８　　　－　１﹒８５　
　國企指數　　　　　　　　　　＋　　３﹒０９　　　－　４﹒０９　　　－　０﹒９１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：資料截至１１月１５日中午收市

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