【嚟緊炒Ｄ乜】波司登（０３９９８）待低吸納，博業績公布前高沽

《嚟緊炒Ｄ乜》波司登（０３９９８）今年股價一度升逾兩倍，本周一（１１日）更創出上

市新高４﹒５元，但「雙１１」促銷銷情不佳的傳聞影響該公司股價由高位反覆下跌，證券商招

銀國際則積極為該公司股價護航。該公司將於１１月２８日公布截至９月３０日止中期業績，預

料股價在公布業績前的表現會較波動，進取的投資者不妨在公布業績前低買高沽。



＊據報登峰系列羽絨銷情欠佳＊



波司登為中國羽絨服龍頭公司，股價在本周二（１２日）一度下跌近１５％，因為傳媒報道

波司登剛在１０月底新推出的登峰系列高檔羽絨服裝銷情欠佳，更在１１月１１日自波司登天貓

官方旗艦店下架。登峰系列為高價產品，售價介乎人民幣５８００元至人民幣１１８００元不等

。

波司登在本周三（１３日）總結「雙１１」的銷售表現，同時澄清了登峰系列產品期間下架

的原因。原來登峰系列產品本來無意參與天貓「雙１１」促銷活動，因此於「雙１１」前臨時下

架，於「雙１１」結束後才重新在天貓平台銷售。至於波司登在「雙１１」的銷售表現，品牌羽

絨服（包括波司登、雪中飛及冰潔品牌）在天貓旗艦店的銷售額較去年同日增長約５８％，而整

體網上銷售額則較去年同日增長約４９％。該公司在「雙１１」的網上銷售表現較天貓平台的

２６％增長更出色。該公司更指出，在今年「雙１１」的銷售中，品牌產品的消費者正趨向年輕

化，１８至３４歲的購買人數較去年同日增加超過５０％。「雙１１」期間新增品牌會員近５０

萬人次，較去年同期增加超過１００％。在產品銷售方面，於天貓旗艦店平均單價較高的產品銷

售百分比穩步上揚，中高檔產品（即銷售價格在人民幣１８００元及以上）的銷售額較去年同日

增加超過１４０％。



＊中國今年冬季天氣或會驟冷＊



證券商招銀國際周中積極為波司登股價護航，認為波司登值得趁低吸納。招銀國際認為今年

的天氣未必不利波司登的產品銷情。雖然今年中國三個主要城市在９月至１１月上旬的平均溫度

均較２０１８年為高，但冬天的天氣未必對波司登的產品不利。招銀國際引述美國國家海洋及大

氣管理局的資料，指出今年冬季多數會出現「ＥＮＳＯ中性」或拉尼娜現象。「ＥＮＳＯ中性」

現象即沒有厄爾尼諾或拉尼娜現象，而拉尼娜現象即赤道太平洋中部、東部表面海水異常寒冷。

因此，今年冬季的天氣可能仍然較冷。美國東岸近日受寒流侵襲，仿如隆冬降臨，而泰國的氣象

報告預期１２月至明年１月會受到寒流侵襲，曼谷的氣溫有機會跌到１５至１７度。中國今年冬

季天氣驟冷的機會不低。



＊招銀：銷售與安踏不遑多讓＊



波司登今年有意提升高價產品的銷售百分比。招銀國際指出，從「雙１１」的銷情所見，顧

客接受波司登的高價產品，而且其他品牌產品也同時加價，波司登並沒有受到其他品牌的羽絨產

品減價促銷所打擊。

招銀國際更指出，根據波司登所公布的「雙１１」銷情，傳媒報道波司登產品銷售成績欠佳

的說法站不住腳。招銀國際指出，在「雙１１」期間，安踏體育（０２０２０）各品牌的網上銷

售額及李寧（０２３３１）的天貓銷售額分別增長６２％及５０％，波司登的銷售表現不遑多讓

。

今年年中波司登曾經受到沽空機構Ｂｏｎｉｔａｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ狙擊，有關指控包括

虛構收入及純利等，股價一度單日下跌近３０％。波司登立即澄清，股價隨後拾級上升。小投資

者及機構投資者都認同該公司的策略，例如該公司重新重視發展主要品牌，提升產品至時裝層次

，並且開發高檔高價產品。



＊５０天線約３﹒６元可吸納＊



波司登２０１９年度純利增長５９％至約人民幣９﹒８億元，而２０１５年度至２０１９年

度的複合年增長率為６５％。與往年的高增長率相比，預計該公司２０２０年度上半年的盈利增

長一般，畢竟今年夏季氣溫較高，羽絨服的銷售成績難以出眾，其他品牌的銷售成績亦普通。由

於今年冬季的氣溫可能較低，即使該公司新推出的高價產品不暢銷，全年度的銷售成績亦應該不

差。波司登今年以來股價累積升幅大，在現水平出現較大調整不足為奇。投資者可在５０天平均

線約３﹒６元水平或以下水平低吸，在中期業績公布前高沽。

《經濟通通訊社特約分析師 韋健士》



表列波司登（０３９９８）近年業績：



項目╲年期 ２０１９年全年 ２０１８年全年 ２０１７年全年 ２０１６年全年

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

收益 １０３﹒８億 ８８﹒８億 ６８﹒２億 ５７﹒９億

（＋１６﹒９％） （＋３０﹒３％） （＋１７﹒８％） （－８﹒０％）



毛利 ５５﹒１億 ４１﹒２億 ３１﹒６億 ２６﹒１億

（＋３３﹒９％） （＋３０﹒２％） （＋２１﹒２％） （－９﹒１％）



毛利率 ５３﹒１％ ４６﹒４％ ４６﹒３％ ４５﹒１％



淨利 ９﹒８億 ６﹒２億 ３﹒９億 ２﹒８億

（＋５９﹒４％） （＋５７﹒１％） （＋３９﹒５％）（＋１１２﹒５％）



股息 ７﹒１分 ６﹒３分 １﹒３分 ２﹒２分

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：年結日３月３１日，貨幣為人民幣



表列波司登（０３９９８）及部分同業今年來股價表現：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份（編號） 今年以來（％） 第三季以來（％） 本月以來（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

裕元集團（００５５１） － ４﹒４６ ＋ ７﹒１４ ＋ １﹒８１

３６１度（０１３６１） － １４﹒１２ － ９﹒４０ －１８﹒０１

特步國際（０１３６８） ＋ ７﹒６９ － ５﹒３４ － ４﹒８３

智美體育（０１６６１） － ６３﹒８５ －４４﹒７１ ＋ ６﹒８２

新秀麗 （０１９１０） － ２５﹒９１ －１０﹒８３ － ０﹒９９

安踏體育（０２０２０） ＋１０１﹒０３ ＋３９﹒３０ － ３﹒２６



申洲國際（０２３１３） ＋ １８﹒４６ － ３﹒２９ － ５﹒１６

李寧 （０２３３１） ＋２０２﹒３７ ＋３６﹒２７ － ５﹒８２

中國動向（０３８１８） － ３０﹒０３ －１２﹒０２ － ６﹒８２

波司登 （０３９９８） ＋１６１﹒９７ ＋７６﹒３０ － ８﹒３７

迅銷 （０６２８８） ＋ ２３﹒１４ ＋ ３﹒５８ ＋ ０﹒５２

非凡中國（０８０３２） － ２４﹒８６ ＋ ５﹒０５ － ５﹒４６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股指

恆生指數 ＋ ２﹒１８ － ７﹒４８ － １﹒８５

國企指數 ＋ ３﹒０９ － ４﹒０９ － ０﹒９１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：資料截至１１月１５日中午收市

