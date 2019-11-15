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即市新聞

15/11/2019 09:21

港股高開２０６點報２６５２９點，國指升９３點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》今早本港交通繼續受阻，但示威情況稍微緩和，吐露港目前局
部開放。港股方面今早反彈，高開２０６點重上２６５００關口，食品股明顯有追捧，蒙牛
（０２３１９）高開１﹒７％，旺旺（００１５１）及萬洲（００２８８）均升約１﹒５％。另
外，騰訊（００７００）經歷昨日急跌後，今早略有資金追捧。恆生指數報２６５２９點，升
２０６點或升０﹒７８％，主板成交１６﹒６５億元。國企指數報１０５２１點，升９３點或升
０﹒９０％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報５７﹒９元；港交所（００３８８）升０
﹒６６％，報２４３﹒６元；騰訊升１％，報３２３元；中移動（００９４１）升
１﹒０６％，報６１﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒０５％，報７７﹒２元。

　　十大升幅藍籌股股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　３９﹒００元　　　升２﹒０９％
　　申洲國際（０２３１３）　１０４﹒００元　　　升１﹒７６％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２９﹒８０元　　　升１﹒７１％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒５１元　　　升１﹒５６％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒５２元　　　升１﹒５５％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒４６元　　　升１﹒４２％
　　太古Ａ　（０００１９）　　６９﹒００元　　　升１﹒４０％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５１﹒００元　　　升１﹒３９％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２６﹒００元　　　升１﹒２９％
　　華潤置地（０１１０９）　　３３﹒４５元　　　升１﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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