港股高開２０６點報２６５２９點，國指升９３點

《經濟通通訊社１５日專訊》今早本港交通繼續受阻，但示威情況稍微緩和，吐露港目前局

部開放。港股方面今早反彈，高開２０６點重上２６５００關口，食品股明顯有追捧，蒙牛

（０２３１９）高開１﹒７％，旺旺（００１５１）及萬洲（００２８８）均升約１﹒５％。另

外，騰訊（００７００）經歷昨日急跌後，今早略有資金追捧。恆生指數報２６５２９點，升

２０６點或升０﹒７８％，主板成交１６﹒６５億元。國企指數報１０５２１點，升９３點或升

０﹒９０％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報５７﹒９元；港交所（００３８８）升０

﹒６６％，報２４３﹒６元；騰訊升１％，報３２３元；中移動（００９４１）升

１﹒０６％，報６１﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒０５％，報７７﹒２元。



十大升幅藍籌股股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ３９﹒００元 升２﹒０９％

申洲國際（０２３１３） １０４﹒００元 升１﹒７６％

蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒８０元 升１﹒７１％

中國旺旺（００１５１） ６﹒５１元 升１﹒５６％

萬洲國際（００２８８） ８﹒５２元 升１﹒５５％

中生製藥（０１１７７） １１﹒４６元 升１﹒４２％

太古Ａ （０００１９） ６９﹒００元 升１﹒４０％

瑞聲科技（０２０１８） ５１﹒００元 升１﹒３９％

舜宇光學（０２３８２） １２６﹒００元 升１﹒２９％

華潤置地（０１１０９） ３３﹒４５元 升１﹒２１％

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（ｕｌ）

