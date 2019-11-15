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即市新聞

15/11/2019 17:10

《盤後部署》市場信心不足，恒指三連陰暫以２６１１１點作支持

　　《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚（１４日）美股三大指數個別發展，標指再創歷史新高，
帶動港股今早反彈高開２０６點。另外，阿里巴巴亦開始在港招股，令市場氣氛造好，一度最多
漲２２０點，半日高見２６５４４點。不過，市場不同人士對中美能達成貿易協議的意見走兩極
，港股一度倒跌２３點，低見２６３００點，港股最終收報２６３２６點，僅升２點，主板成交
６２０﹒１６億元，按日跌１６﹒７％。國指報１０４２４，跌２點。
　　內地Ａ股向下，上證綜指報２８９１點，跌１８點或跌０﹒６４％。深成指報９６４７點，
跌９８點或跌１﹒０１％，兩市成交合共４０１０﹒６６億人民幣。

＊全球經濟２０２１年或達２﹒８％增長率＊

　　評級機構穆迪認為，全球經濟在２０２０或２０２１年不會衰退。其中，穆迪指美國和中國
這兩個最大經濟體明年的經濟將持續減速，並預料美國的實際ＧＤＰ增長率略低於２％，而中國
則穩定的減速。對於英國經濟，穆迪認為，脫歐相關的不確定性很可能會持續到２０２０年甚至
２０２１年，因此預計英國的增長動力將在明後兩年保持疲軟。不過，穆迪對全球經濟仍有信心
，預料二十國集團２０２１年的增長率料將達到２﹒８％。
　　在中美貿談進展方面，由上星期四（７日）開始，中國商務部放出有關首階段貿易協議條件
內容，雖然隔日（８日）有傳美國白宮內部強烈反對有關取消對華關稅，但今日白宮經濟顧問庫
德洛表示，首階段貿易協議談判正進入最後階段，強調其談判氣氛非常好，接近與中方達成貿易
協議。連續兩星期接近周末時，雙方相繼發出利好消息，連番強調或意味很大程度上雙方能在
１２月達成首階段貿易協議。
　　另一方面，隨著美國參議員啟動程序尋求快速通過《香港人權與民主法案》，市場預料最快
將在下周一（１８日）通過，或會因此令中美關係不穩，繼而影響兩國簽署貿易協議的進程，成
為港股其中一個不穩定因素。

＊沽盤壓力大，恆指或再下跌超過２００點＊

　　港股今早氣氛良好，反彈逾二百點，不過其後後繼無力，最終收市升幅僅２點，可見市場仍
然對港股缺乏信心，憂慮「周末效應」如周末本港示威活動加劇，或中美貿談出現壞消息。另外
，阿里巴巴今日起招股，投資者或將資金轉向阿里，令下周成交偏淡。
　　技術上，恆指連續三日開陰燭，可見市場沽盤較多，屬利淡訊號。而保力加通道頂部及中軸
持續橫行，顯示港股上升空間不大，加上其底部有輕微下移跡象，ＭＡＣＤ熊差距亦進一步擴大
，預料恆指下周仍會進一步下跌，暫以保力加通道底部位置２６１１１點作支持。（ｊｔ）

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