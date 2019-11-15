【華為風波】美司法部長：華為與中興不可信任對國家構成安全風險

《經濟通通訊社１５日專訊》美國司法部長巴爾表示，華為及中興通訊（００７６３）不可

被信任，支持禁止美國鄉村無線營運商使用政府資金從購買非上述公司的設備及服務。

美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）將於１１月２２日進行表決，並且建議要求營運商撤掉或替

換華為及中興的設備。巴爾在致ＦＣＣ的信中指，華為、中興以及中國政府的所作所為表明，華

為及中興不可被信任，認為兩間公司構成集體安全風險。（ｍｎ）

