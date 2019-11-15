【通烏門】佩洛西稱特朗普行為涉賄賂，市場關注前駐烏大使作證

《經濟通通訊社１５日專訊》美國眾議院議長佩洛西表示，在通烏門的調查中，總統特朗的

行為涉嫌賄賂，而根據美國憲法，這已經是可以將他彈劾的罪名之一。

佩洛西稱，特朗普通過控制烏克蘭的軍事援助，來換取烏克蘭調查自己的政治對手，這完全

是錯誤的事情、是賄賂的行為。

前美國駐烏克蘭大使Ｍａｒｉｅ Ｙｏｖａｎｏｖｉｔｃｈ預計周五在彈劾調查的第二場公

開聽證會中提供證詞，這將會是整個彈劾調查的關鍵。（ｍｎ）

