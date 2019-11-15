【企業盈喜】香港華人料中期虧轉盈最少２億元，合營出售項目帶動

《經濟通通訊社１５日專訊》香港華人（００６５５）公布，公司預料截至９月３０日止之

中期業績中，所佔合營企業溢利不少於２億元，而去年同期則錄得虧損約１﹒１２億元，主要來

自期間內一間合營企業出售一間聯營公司權益之收益、合營企業按權益法入帳之投資對象之較高

貢獻，而其中部分被合營企業投資物業之公平值虧損抵銷。

因此，期間公司可能錄得權益持有人應佔溢利不少於２億元，而去年同期則錄得虧損約

１﹒２６億元。（ｕｌ）

