《經濟通通訊社１５日專訊》力寶（００２２６）公布，截至今年９月３０日止之中期業績
中，錄得所佔合營企業溢利不少於２億元，而去年同期為虧損１﹒６億元。所佔合營企業溢利，
主要來自本期間一間合營企業出售一間聯營公司權益之收益、合營企業按權益法入帳之投資對象
之較高貢獻，而其中部分被合營企業投資物業之公平值虧損抵銷。然而，集團亦預期於期間錄得
投資物業之公平值虧損約６６００萬元。
因此，集團於期間可能錄得公司權益持有人應佔溢利不少於５０００萬元，而上一個期間則
錄得虧損約３﹒１２億元。（ｕｌ）
15/11/2019 12:37
【企業盈喜】力寶（００２２６）料中期虧轉盈最少５０００萬元
《經濟通通訊社１５日專訊》力寶（００２２６）公布，截至今年９月３０日止之中期業績
中，錄得所佔合營企業溢利不少於２億元，而去年同期為虧損１﹒６億元。所佔合營企業溢利，
主要來自本期間一間合營企業出售一間聯營公司權益之收益、合營企業按權益法入帳之投資對象
之較高貢獻，而其中部分被合營企業投資物業之公平值虧損抵銷。然而，集團亦預期於期間錄得
投資物業之公平值虧損約６６００萬元。
因此，集團於期間可能錄得公司權益持有人應佔溢利不少於５０００萬元，而上一個期間則
錄得虧損約３﹒１２億元。（ｕｌ）
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