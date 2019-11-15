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即市新聞

15/11/2019 09:37

《異動股》濠賭股全線反彈，新濠急升逾４％，金沙漲近２％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》今日濠賭股全線反彈，新濠（００２００）漲４﹒１２％，報
２０﹒２元，破五十天線（約１９﹒７４５元），成交約５１萬股，涉資１００５萬元。
　　金沙（０１９２８）則升１﹒９６％，報３８﹒９５元，破廿天線（約３８﹒９３０元）。
　　其他濠賭股方面，永利（０１１２８）揚２﹒０１％，報１７﹒２２元；澳博
（００８８０）升２﹒１９％，報８﹒４元。
　　上日，澳門政府向立法會提交明年度財政預算法案，預計明年度特區政府維持盈餘預算，其
中，預計博彩稅預計收入９１０億元，與本年度預算相同。
　　現時，恆生指數報２６５３６點，升２１２點或升０﹒８１％，主板成交６１﹒２２億元。
國企指數報１０４９１點，升６４點或升０﹒６２％。
　　上證綜合指數報２９０８點，跌１點或跌０﹒０６％，成交１４３﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報９７２９點，跌１６點或跌０﹒１７％，成交２７７﹒５３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新濠國際（００２００）　　　２０﹒２０元　　　升４﹒１２％
　　澳博控股（００８８０）　　　　８﹒４０元　　　升２﹒１９％
　　永利澳門（０１１２８）　　　１７﹒２２元　　　升２﹒０１％
　　金沙中國（０１９２８）　　　３８﹒９５元　　　升１﹒９６％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　５３﹒７０元　　　升１﹒７０％
　　美高梅　（０２２８２）　　　１１﹒９６元　　　升０﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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