《異動股》濠賭股全線反彈，新濠急升逾４％，金沙漲近２％

《經濟通通訊社１５日專訊》今日濠賭股全線反彈，新濠（００２００）漲４﹒１２％，報

２０﹒２元，破五十天線（約１９﹒７４５元），成交約５１萬股，涉資１００５萬元。

金沙（０１９２８）則升１﹒９６％，報３８﹒９５元，破廿天線（約３８﹒９３０元）。

其他濠賭股方面，永利（０１１２８）揚２﹒０１％，報１７﹒２２元；澳博

（００８８０）升２﹒１９％，報８﹒４元。

上日，澳門政府向立法會提交明年度財政預算法案，預計明年度特區政府維持盈餘預算，其

中，預計博彩稅預計收入９１０億元，與本年度預算相同。

現時，恆生指數報２６５３６點，升２１２點或升０﹒８１％，主板成交６１﹒２２億元。

國企指數報１０４９１點，升６４點或升０﹒６２％。

上證綜合指數報２９０８點，跌１點或跌０﹒０６％，成交１４３﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報９７２９點，跌１６點或跌０﹒１７％，成交２７７﹒５３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新濠國際（００２００） ２０﹒２０元 升４﹒１２％

澳博控股（００８８０） ８﹒４０元 升２﹒１９％

永利澳門（０１１２８） １７﹒２２元 升２﹒０１％

金沙中國（０１９２８） ３８﹒９５元 升１﹒９６％

銀河娛樂（０００２７） ５３﹒７０元 升１﹒７０％

美高梅 （０２２８２） １１﹒９６元 升０﹒８４％

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（ｆｚ）

