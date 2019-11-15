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即市新聞

15/11/2019 13:32

《異動股》百威亞太（０１８７６）走高逾４％，破十天廿天線

　　《經濟通通訊社１５日專訊》百威亞太（０１８７６）現價升４﹒２１％，報２９﹒７元；
成交約５５１萬股，涉資１﹒６０億元。
　　目前主動買盤達６９％，今日盤中高見２９﹒８元，破１０天線（２８﹒９５元）、２０天
線（２９﹒３０５元）。
　　現時，恆生指數報２６３８９，升６６點或升０﹒２５％，主板成交３６２﹒３５億元。國
企指數報１０４４７，升２０點或升０﹒２０％。
　　上證綜指報２９０７﹒２１，跌２點或跌０﹒０９％，成交９９５﹒９９億元人民幣。
　　深成指報９７１９﹒６４，跌２６點或跌０﹒２８％，成交１６５７﹒３１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒３４元　　　跌１﹒０９％
　　青島啤酒（００１６８）　　５１﹒４０元　　　跌１﹒５３％
　　統一　　（００２２０）　　　７﹒６２元　　　升０﹒６６％
　　華潤啤酒（００２９１）　　４５﹒１０元　　　升４﹒６４％
　　康師傅　（００３２２）　　１２﹒０２元　　　無升跌

　　維他奶　（００３４５）　　３１﹒７０元　　　跌１﹒８６％
　　日清食品（０１４７５）　　　５﹒９８元　　　升５﹒１０％
　　周黑鴨　（０１４５８）　　　３﹒８４元　　　跌０﹒５２％
　　百威亞太（０１８７６）　　２９﹒７０元　　　升４﹒２１％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２９﹒７５元　　　升１﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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