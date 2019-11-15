【駐京專電】發改委：明確規範金融機構資管產品投資創投基金事項

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，發改委

會同人行等部門，聯合印發了《關於進一步明確規範金融機構資產管理產品投資創業投資基金和

政府出資產業投資基金有關事項的通知》。《通知》主要是明確了資產管理產品出資「創業投資

基金」和「政府出資產業投資基金」適用資管新規及其實施細則等問題，整體思路和主要內容與

資管新規及其實施細則的導向和基本原則保持一致。進一步加強金融風險防範，最大限度消除監

管套利空間。

從具體舉措來看，主要有三點：一是明確過渡期的政策安排。資管新規出台前，部分金融機

構已與兩類基金簽訂認繳協議或實際出資。為避免出現「半拉子」工程影響基金髮揮服務實體經

濟的作用，根據新老划斷的原則，資管新規出台前金融機構已與符合《通知》規定要求的兩類基

金簽訂的認繳協議繼續有效，過渡期內，金融機構可以發行老產品出資符合《通知》規定要求的

兩類基金，但應當控制在存量產品整體規模內，並有序壓縮遞減，防止過渡期結束時出現斷崖效

應。

二是過渡期內允許公募資管產品投資符合《通知》規定要求的兩類基金。過渡期內，資產管

理產品投資符合《通知》規定要求的兩類基金的，金融機構在向投資者充分披露和提示產品的投

資性質和投資風險的前提下，可以將該產品整體視為合格投資者。

三是適度放開嵌套限制。《通知》提出，符合規定要求的兩類基金接受資產管理產品及其他

私募投資基金投資時，該兩類基金不視為一層資產管理產品，避免對基金運作產生影響，該政策

適用於過渡期內和過渡期結束後。

