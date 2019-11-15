【駐京專電】發改委：推動汽車限購政策向引導使用政策轉變

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，要切實

穩住傳統領域消費。穩住汽車等消費大頭。破除汽車消費限制，探索推行逐步放寬或取消限購的

具體措施，推動汽車限購政策向引導使用政策轉變。

另外，她指出，要推進更新消費。以家電、消費電子等為重點，落實生產者責任延伸制度，

健全廢舊產品回收拆解體系，完善機動車、船舶和農機報廢回收更新辦法。在回收消費領域還有

很大的空間和潛力可以挖掘。

