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15/11/2019 11:19

【駐京專電】發改委：推動汽車限購政策向引導使用政策轉變

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，要切實
穩住傳統領域消費。穩住汽車等消費大頭。破除汽車消費限制，探索推行逐步放寬或取消限購的
具體措施，推動汽車限購政策向引導使用政策轉變。
　　另外，她指出，要推進更新消費。以家電、消費電子等為重點，落實生產者責任延伸制度，
健全廢舊產品回收拆解體系，完善機動車、船舶和農機報廢回收更新辦法。在回收消費領域還有
很大的空間和潛力可以挖掘。

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