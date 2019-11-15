《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，要切實
穩住傳統領域消費。穩住汽車等消費大頭。破除汽車消費限制，探索推行逐步放寬或取消限購的
具體措施，推動汽車限購政策向引導使用政策轉變。
另外，她指出，要推進更新消費。以家電、消費電子等為重點，落實生產者責任延伸制度，
健全廢舊產品回收拆解體系，完善機動車、船舶和農機報廢回收更新辦法。在回收消費領域還有
很大的空間和潛力可以挖掘。
15/11/2019 11:19
【駐京專電】發改委：推動汽車限購政策向引導使用政策轉變
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，要切實
穩住傳統領域消費。穩住汽車等消費大頭。破除汽車消費限制，探索推行逐步放寬或取消限購的
具體措施，推動汽車限購政策向引導使用政策轉變。
另外，她指出，要推進更新消費。以家電、消費電子等為重點，落實生產者責任延伸制度，
健全廢舊產品回收拆解體系，完善機動車、船舶和農機報廢回收更新辦法。在回收消費領域還有
很大的空間和潛力可以挖掘。
|生財有道15/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：實彈加多人頭策略抽阿里
|生財有道15/11/2019
【巴巴來了】阿里巴巴今日起招股 每手入場費18989元
|生財有道15/11/2019
【巴巴來了】「巨無霸」扯高拆息 勢增成交量利港交所
|專訪15/11/2019
香港總商會卓青社歌劇之夜 卓青社舉行盛大晚宴，慶祝成立五周年
|生財有道15/11/2019
【巴巴來了】阿里睽違7年終回歸 一手2萬蚊有找「抽得過」
|國際動態15/11/2019
彈劾聽證會 特朗普斥調查是騙局
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰