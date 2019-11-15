《午市前瞻》料阿里招股抽走資金及關注度，港股短線表現淡靜

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚（１４日）美股三大指數個別發展，標指再創歷史新高，

帶動港股今早反彈高開２０６點。另外，今早示威情況稍微緩和，而且阿里巴巴亦開始在港招股

，令港股氣氛造好，一度最多漲２２０點，半日高見２６５４４點。

不過，市場不同人士對中美能達成貿易協議的意見走兩極，港股升幅一度收窄至只有３６點

，低見２６３６０。然而，本地地產股回升支撐港股升勢，最終恆指半日收報２６４０８點，升

８５點或升０﹒３２％，主板成交３３０﹒４９億元。國指報１０４３７，升９點或升

０﹒０９％。

Ａ股無太大變動，上證綜指報２９１０點，沒有升跌，成交８８６﹒４４億元人民幣。深證

成份指數報９７３５點，跌１０點或跌０﹒１１％，成交１４８２﹒８７億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）遭法巴降目標價至５７﹒４７元，半日軟０﹒１７％，報

５７﹒８元；阿里巴巴開始招股，港交所（００３８８）半日微漲０﹒９９％，報２４４﹒４元

；騰訊（００７００）獲野村升目標價，半日軟０﹒１３％，報３１９﹒４元；中移動

（００９４１）明年發展７０００萬５Ｇ用戶銷售１億部５Ｇ手機，半日跌０﹒１６％，報

６１﹒１元。建行（００９３９）升０﹒９７％，報６﹒２４元。



＊手機設備股普升，瑞聲兩連升暫冠藍籌＊



手機設備股大致向上，瑞聲（０２０１８）走高３﹒１８％，報５１﹒９元，為半日表現最

佳藍籌；比亞迪電子（００２８５）漲１﹒４％，報１４﹒４４元；丘鈦（０１４７８）揚

０﹒１８％，報１０﹒９４元；富智康（０２０３８）無升跌，報１﹒１３元；舜宇

（０２３８２）無升跌，報１２４﹒４元。

本地地產股隨市上揚，嘉里建設（００６８３）漲２﹒８４％，報２５﹒３５元；長實

（０１１１３）微升０﹒３８％，報５２﹒２元；恆隆地產（００１０１）揚１﹒２５％，

報１６﹒２６元；九龍倉置業（０１９９７）漲２﹒１６％，報４２﹒６５元；新地

（０００１６）窄幅升０﹒８３％，報１０８﹒９元。新世界（０００１７）揚１﹒１５％，報

１０﹒５２元。

上日澳門政府向立法會提交明年度財政預算法案，預計明年度特區政府維持盈餘預算。濠賭

股今早全部反彈。新濠（００２００）走高２﹒１６％，報１９﹒８２元；澳博（００８８０）

漲１﹒０９％，報８﹒３１元；永利（０１１２８）升１﹒６６％，報１７﹒１６元；金沙

（０１９２８）揚０﹒９２％，報３８﹒５５元；銀娛（０００２７）微升０﹒９５％，報

５３﹒３元。



＊內地天然氣生產放緩，中燃領跌國指股＊



國家統計局上日公布天然氣生產放緩，燃氣股全線向下。中燃（００３８４）挫

２﹒９５％，報３２﹒９５元，為半日表現最差國指股；潤燃（０１１９３）走低２﹒２３％，

報４３﹒８５元；新海能源（００３４２）滑０﹒８７％，報１﹒１４元；新奧能源

（０２６８８）跌１﹒８％，報８４﹒４５元；天倫燃氣（０１６００）軟１﹒１７％，報

６﹒７７元。

保險股表現個別走，友邦（０１２９９）走高１﹒７７％，報７７﹒７５元；太保

（０２６０１）漲１﹒０４％，報２９﹒２５元；國壽（０２６２８）微升０﹒２４％，報

２０﹒６元；平保（０２３１８）軟０﹒３３％，報９０﹒８５元；財險（０２３２８）走低

０﹒１％，報９﹒５７元。

食品股表現不一，潤啤（００２９１）漲３﹒０２％，報４４﹒４元，為半日最佳國指股；

青啤（００１６８）挫２﹒３％，報５１元；百威亞太（０１８７６）升３﹒１６％，報

２９﹒４元；旺旺（００１５１）軟１﹒０９％，報６﹒３４元；蒙牛（０２３１９）揚

１﹒１９％，報２９﹒６５元。



＊李偉傑：平安好醫生建議在５６元吸納＊



港股連續兩日急跌後，今早出現反彈，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，中國解

除對美國禽肉進口的限制，刺激港股止跌回升。不過，鑑於本地政治困局未解決，加上阿里巴巴

（０９９８８）招股之際，料會抽走市場資金及關注度，預期大市交投會比較淡靜，成交額恐下

滑。他認為，港股短期會受制於２７２００點，下方支持位在２５９００點。

他補充，目前中美兩國在今年年尾前簽署首階段貿易協議的機會仍大，屆時恆指有望重上

２８０００點水平。

新經濟股繼續受捧，李偉傑認為平安好醫生（０１８３３）的基本面及消息面較好，包括上

半年虧損大幅收窄，以及活躍用戶人數創新高。股價部署方面，該股自５０天線（５１﹒９２５

元）反彈已有一段距離，建議未持貨者可考慮在２０天線（５６﹒００６元）吸納。

（ｙｋ，ｊｔ）

