【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２８﹒３億人幣，買建行美團沽融創神華

《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透社》指，美國白宮經濟顧問庫德洛稱中美接近達成首
階段協議，刺激隔晚（１４日）美股標指續破頂，且內地電商阿里巴巴（０９９８８）今日起招
股，港股今早高開２０６點，報２６５２９點，升幅一度最多擴至２２０點，全日高見
２６５４４點。不過，市場仍對本港示威事件存顧慮，減低投資者入市意欲，午後大市繼續走低
，曾最多倒跌２３點，全日低見２６３００點，最終恆指終止兩連跌累挫７４１點之走勢，收報
２６３２６點，升２點。
按額度計算，北水全日淨流入２８﹒２６億元人民幣增近１２％。北水淨買入最多的個股依
次是建設銀行（００９３９）、美團點評（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）；淨賣出最
多的依次是融創中國（０１９１８）、中國神華（０１０８８）、中興通訊（００７６３）。
主板成交６２０﹒１６億元減少近１６﹒７％。其中港股通成交９３﹒７億元，佔總成交
１５﹒１％。
＊內銀股及美團獲北水追捧＊
北水今日重貨買入建行及美團，分別淨買入４﹒８億元及３﹒５億元。建行股價升
０﹒４９％，報６﹒２１元。美團走高３﹒３１％，報９６﹒８５元。
瑞聲（０２０１８）擬發行美元債，亦獲北水青睞，淨買入１﹒３億元。
金山軟件（０３８８８）早前公布擬分拆金山雲上市，北水上日淨沽出１﹒３億元，不過今
日重新吸納，淨買入１﹒５億元。股價收報１８﹒９６元，挫５﹒０１％。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） ４．７６
美團點評（０３６９０） ３．４８
工商銀行（０１３９８） ３．２４
金山軟件（０３８８８） １．４５
瑞聲科技（０２０１８） １．２８
淨沽出最多港股：
融創中國（０１９１８） －０．６７
中國神華（０１０８８） －０．５８
中興通訊（００７６３） －０．４８
波司登 （０３９９８） －０．３２
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（ｊｔ）