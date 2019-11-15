《美元走勢－羅明立》德國ＧＤＰ勝預期，歐元續低位整固

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０８﹒６２ １０８﹒３５ １０８﹒４０

歐元╱美元 １﹒１０３０ １﹒１０１７ １﹒１０２３

英鎊╱美元 １﹒２８８６ １﹒２８７４ １﹒２８８１

美元╱瑞郎 ０﹒９８９５ ０﹒９８７７ ０﹒９８７９

美元╱港元 ７﹒８３１８ ７﹒８２５８ ７﹒８２８３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國首次申領失業救濟人數上周增加１﹒４萬，報２２﹒５萬人，是６月以來

最高，也高於市場預期的２１﹒５萬。另外，１０月生產商價格指數（ＰＰＩ）升０﹒４％，是

４月以來最大升幅。中美在採購農產品的談判停滯不前，中方堅持美方須撤銷關稅，雙方再次陷

入僵局。不過，白宮經濟顧問表示，每天都與中方進行溝通，目前非常接近達成協議。此外，市

場觀望彈劾總統特朗普的聽證會，投資者入市意欲不大，美匯指數受制於９８﹒５０，回軟至

９８關口。

歐元區第三季度季調後就業人數按季增長０﹒１％，略低於預期的０﹒２％。歐元區第三季

ＧＤＰ年率修正值為１﹒２％，高於預期的１﹒１％。歐洲央行兩位官員暗示，歐洲央行並不急

於進一步擴大貨幣刺激，他們認同就目前的措施作深入研究。有消息人士表示，歐洲央行決策官

員敦促新任行長拉加德在作出政策決定前，應在管理委員會內部尋求取得共識。德國三季度

ＧＤＰ較預計為佳，減低投資者對經濟衰退的憂慮，亦減輕了政府拒絕實施財政刺激的壓力。歐

元繼續低位整固，上方１﹒１０５０╱１﹒１０８０有阻力，需盡快收服以減低下行風險。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８００ １﹒２９３０ １﹒２７５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

