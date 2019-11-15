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即市新聞

15/11/2019 15:24

《美元走勢－羅明立》德國ＧＤＰ勝預期，歐元續低位整固

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒６２　　　１０８﹒３５　　　１０８﹒４０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０３０　　　１﹒１０１７　　　１﹒１０２３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８８６　　　１﹒２８７４　　　１﹒２８８１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８９５　　　０﹒９８７７　　　０﹒９８７９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３１８　　　７﹒８２５８　　　７﹒８２８３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國首次申領失業救濟人數上周增加１﹒４萬，報２２﹒５萬人，是６月以來
最高，也高於市場預期的２１﹒５萬。另外，１０月生產商價格指數（ＰＰＩ）升０﹒４％，是
４月以來最大升幅。中美在採購農產品的談判停滯不前，中方堅持美方須撤銷關稅，雙方再次陷
入僵局。不過，白宮經濟顧問表示，每天都與中方進行溝通，目前非常接近達成協議。此外，市
場觀望彈劾總統特朗普的聽證會，投資者入市意欲不大，美匯指數受制於９８﹒５０，回軟至
９８關口。
　　歐元區第三季度季調後就業人數按季增長０﹒１％，略低於預期的０﹒２％。歐元區第三季
ＧＤＰ年率修正值為１﹒２％，高於預期的１﹒１％。歐洲央行兩位官員暗示，歐洲央行並不急
於進一步擴大貨幣刺激，他們認同就目前的措施作深入研究。有消息人士表示，歐洲央行決策官
員敦促新任行長拉加德在作出政策決定前，應在管理委員會內部尋求取得共識。德國三季度
ＧＤＰ較預計為佳，減低投資者對經濟衰退的憂慮，亦減輕了政府拒絕實施財政刺激的壓力。歐
元繼續低位整固，上方１﹒１０５０╱１﹒１０８０有阻力，需盡快收服以減低下行風險。
　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８００　　　１﹒２９３０　　　１﹒２７５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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