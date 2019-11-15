《經濟通通訊社１５日專訊》政務司司長張建宗於跨部門記者會表示，本港近日情況急轉直
下，暴徒為達成「三罷」目標，在港九多區高空拋擲雜物到主要幹道及鐵路路軌，政府強調不會
容許任何人為達成目標，以市民福祉作要脅，政府有責任保障市民的出行權利，會探取更果斷的
措施令社會盡早回復正常。
他指出，對公務員參與違法活動為零容忍，公務員事務局亦已發出通告，表明被捕公務員將
會即時停職。
至於區議會選舉，他指出政府會盡最大努力去令選舉公平、公開、安全及誠實。（ｃｗ）（
ｚｚ）
15/11/2019 18:07
【修例風暴】張建宗：政府不會容許任何人以市民福祉作要脅
《經濟通通訊社１５日專訊》政務司司長張建宗於跨部門記者會表示，本港近日情況急轉直
下，暴徒為達成「三罷」目標，在港九多區高空拋擲雜物到主要幹道及鐵路路軌，政府強調不會
容許任何人為達成目標，以市民福祉作要脅，政府有責任保障市民的出行權利，會探取更果斷的
措施令社會盡早回復正常。
他指出，對公務員參與違法活動為零容忍，公務員事務局亦已發出通告，表明被捕公務員將
會即時停職。
至於區議會選舉，他指出政府會盡最大努力去令選舉公平、公開、安全及誠實。（ｃｗ）（
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