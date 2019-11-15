《經濟通通訊社１５日專訊》星謙發展控股（００６４０）公布，截至９月３０日止年度之
公司權益擁有人應佔綜合溢利預期將不少於約６６００萬元，較去年同期增加至少６３﹒７％。
財務狀況有所改善乃主要由於本年度產生的收益增加、錄得出售附屬公司之一次性及非經常
性收益約４２１﹒３萬元，及預期錄得集團投資物業公平估值收益，而去年同期錄得集團投資物
業估值虧損約２２０萬元。該集團預期於１２月３１日前公布全年業績。（ｃｗ）
15/11/2019 17:57
【企業盈喜】星謙發展（６４０）料全年溢利增長最少６３﹒７％
《經濟通通訊社１５日專訊》星謙發展控股（００６４０）公布，截至９月３０日止年度之
公司權益擁有人應佔綜合溢利預期將不少於約６６００萬元，較去年同期增加至少６３﹒７％。
財務狀況有所改善乃主要由於本年度產生的收益增加、錄得出售附屬公司之一次性及非經常
性收益約４２１﹒３萬元，及預期錄得集團投資物業公平估值收益，而去年同期錄得集團投資物
業估值虧損約２２０萬元。該集團預期於１２月３１日前公布全年業績。（ｃｗ）
|生財有道15/11/2019
本港第三季經濟收縮2.9% 政府下調全年增長預測至跌1.3%
|生財有道15/11/2019
【嚟緊炒D乜】波司登待低吸納 博業績公布前高沽
|生財有道15/11/2019
【巴巴來了】阿里招股 宜孖展定現金認購?
|FOCUS15/11/2019
【FOCUS】政府無能 港人自救
|生財有道15/11/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：實彈加多人頭策略抽阿里
|生財有道15/11/2019
【巴巴來了】阿里巴巴今日起招股 每手入場費18989元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰