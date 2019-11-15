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即市新聞

15/11/2019 17:57

【企業盈喜】星謙發展（６４０）料全年溢利增長最少６３﹒７％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》星謙發展控股（００６４０）公布，截至９月３０日止年度之
公司權益擁有人應佔綜合溢利預期將不少於約６６００萬元，較去年同期增加至少６３﹒７％。
　　財務狀況有所改善乃主要由於本年度產生的收益增加、錄得出售附屬公司之一次性及非經常
性收益約４２１﹒３萬元，及預期錄得集團投資物業公平估值收益，而去年同期錄得集團投資物
業估值虧損約２２０萬元。該集團預期於１２月３１日前公布全年業績。（ｃｗ）

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