【紓困措施】港燈將推出中小企食肆延交電費計劃

《經濟通通訊社１５日專訊》港燈（０２６３８）表示，鑑於中小企餐飲業受近期社會事件
衝擊較大，電費佔經營開支比例亦較其他行業相對為高，因此推出「中小企食肆延交電費計劃」
，稍後會發信邀請合資格的商戶參加。
港燈指，所有位處港燈供電範圍，符合中小企定義（即僱用少於５０人）、持有有效商業登
記及飲食業牌照的食肆，均可申請把１２月以及明年１月份的電費，延期２個月繳交。（ｃｗ）
（ｚｚ）
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