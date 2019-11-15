【修例風暴】警方完成清理吐露港公路南北行各一條行車線

《經濟通通訊社１５日專訊》警方表示，鑒於吐露港公路今早仍然被堵塞，為保障市民和道

路使用者的行車安全，警方已經與其他政府部門合作清理路面玻璃碎等雜物，暫時已經完成清理

吐露港公路南北行各一條行車線，恢復交通。吐露港公路南北行部分行車線已經開通。

警方呼籲任何人不要投擲任何硬物或作出威脅道路安全的違法行為。警方提醒道路使用者駛

經有關道路時仍須多加留意路面情況，小心駕駛。（ｃｌ）（ｚｚ）

