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15/11/2019 19:05

《再戰明天》下周聯儲局公布會議記錄，Ｇ２０開外交部長會議

　　《經濟通通訊社１５日專訊》下周焦點將落在美國聯儲局發布１０月２９－３０日政策會議
的記錄，和日本主辦為期兩天的２０國集團（Ｇ２０）外交部長會議（至２３日）。
　　
＊舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利參加討論會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間下周日（１７日）早上９：００ａｍ，舊金山聯邦儲備銀
行總裁戴利參加一場有關全球經濟問題的討論會。
　　下周一（１８日）早上９：００ｐｍ，歐洲央行執委兼首席經濟學家連恩在ＦＯＲＴＵＮＥ
全球論壇接受訪談。
　　英倫銀行首席經濟學家及貨幣政策委員會委員霍爾丹在英國工業聯盟（ＣＢＩ）會議上發表
講話。

＊本港公布１０月失業率＊

　　在數據方面，下周一下午４：３０ｐｍ，香港公布１０月失業率（經季節調整），料由
２﹒９％升上３％。
　　９：００ｐｍ，俄羅斯公布１０月工業生產，年率料由３％下滑至２﹒５％。
１１：００ｐｍ，美國公布１１月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於７１。

＊石藥派業績，新世界百貨中國開股東會＊

　　在本港，下周一，開股東會的公司有：新創建集團（００６５９）、國浩集團
（０００５３）和新世界百貨中國（００８２５）。
　　派業績的公司有：博富臨置業（００２２５）、壹傳媒（００２８２）、文化傳信
（００３４３）和石藥集團（０１０９３）等。（ｈｏ）

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