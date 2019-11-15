【本港樓市】中原ＣＣＬ按周升１﹒５１％，樓市進入反彈上升階段

《經濟通通訊社１５日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）連升

兩周，最新報１８２﹒１點，按周升１﹒５１％，升幅為２９周最大，兩周累升１﹒７３％。中

原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，政府調高按揭保險樓價上限後，三大整體指數連升２周，

相信樓市進入反彈上升階段，預期未來數周樓價會持續向上，至於美國聯儲局於上月底宣布減息

０﹒２５厘，將於下周ＣＣＬ數據中反映。



＊八大指數齊升，為３２周以來首見＊



他指出，本周ＣＣＬ八大指數齊升，為３２周後首現。其中，中原城市大型屋苑領先指數

ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８３﹒６６點，按周升１﹒８％；中小型單位ＣＣＬ報１８２﹒２８點，

按周升１﹒７７％，升幅為８４周最大；大型單位ＣＣＬ報１８１﹒１９點，按周升０﹒２％，

結束２連跌。累計２周，ＣＣＬ Ｍａｓｓ累升２﹒１８％，中小型單位ＣＣＬ累升２﹒０４％

。



＊新界西樓價升幅持續擴大，帶領大市止跌回升＊



分區方面，四區樓價齊升，同為３２周以來首見。其中，新界西樓價升幅持續顯著，帶領大

市止跌回升，最新樓價指數報１６６﹒２３點，按周升１﹒６４％。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ亦

結束４周連跌，報１９１﹒６８點，按周升０﹒８８％。

港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ按周升３﹒１５％至１９０﹒８３點，升幅為１９周最大；九龍

ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７８﹒７５點，按周升１﹒３１％，連升２周共１﹒６７％。

黃良昇又指，政府周三（１３日）批出啟德第４Ａ區２號住宅地皮，對香港樓市的影響料在

１２月上旬的ＣＣＬ數據才開始反映。（ｙｗ）

